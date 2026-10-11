Pedro Rosemblat saludó a Lali Espósito en las redes con una particular foto

Mientras Lali Espósito celebra sus 35 años en Río de Janeiro, Pedro Rosemblat le dedicó un mensaje especial en las redes sociales. El conductor de Gelatina compartió una foto poco habitual de la cantante y le expresó su admiración con una frase cargada de cariño.

La artista atraviesa un gran momento tanto en lo personal como en lo profesional. Después de cerrar su gira con un show multitudinario en el estadio de River Plate, viajó a Brasil, donde también presenta una película en el Festival de Cine de Río, mientras disfruta de su relación con el periodista.

Este sábado por la tarde, Rosemblat publicó en sus historias de Instagram una imagen de Lali con una gorra, el pelo suelto y un parlante de gran tamaño en brazos. Junto a la fotografía, escribió: “Porque en esta vida ningún desafío te queda grande. Feliz cumpleaños, mi amor”. Para acompañar el saludo, eligió la canción Viva el Sol, de Jairo.

La admiración de Pedro Rosemblat por la carrera de Lali

No es la primera vez que el conductor expresa públicamente cuánto admira a su pareja. Semanas atrás, después del recital de Lali en River Plate, compartió un video del espectáculo y destacó su talento sobre el escenario.

“Se lo devora como si fuera un caramelo. Y maneja cada detalle, cada rincón de su ritual con una precisión y un talento que no conoce límites”, escribió en aquella oportunidad.

En el mismo mensaje, Rosemblat hizo referencia a la trayectoria de la artista y a la magnitud de su convocatoria: “34 años de vida y 25 de carrera. Ocho estadios de fútbol, más de 500.000 entradas y algo más que no se explica ni con números ni con palabras”.

Finalmente, cerró la publicación con una declaración de amor: “Te amo y te admiro, enana faquera”.

Con este nuevo saludo, Rosemblat volvió a mostrar públicamente el orgullo que siente por la carrera de Lali, en un cumpleaños que encuentra a la cantante en plena actividad profesional y en un gran momento de su vida personal.