Un fallo judicial habilitó el Maracaná para el duelo entre Boca y Vasco da Gama

La Justicia de Río de Janeiro aceptó el recurso presentado por Vasco da Gama y ordenó habilitar el estadio Maracaná para el partido de vuelta ante Boca, correspondiente a las semifinales de la Copa Sudamericana. La decisión representa un giro en el conflicto por la sede del encuentro, que hasta el momento no tenía autorización para disputarse en ese escenario.

El fallo fue dictado este viernes por la 23.ª Cámara de Derecho Privado del Poder Judicial del Estado de Río de Janeiro. El tribunal concedió una medida cautelar que obliga a la empresa administradora del estadio, integrada por Flamengo y Fluminense, a garantizar la disponibilidad del Estadio Jornalista Mário Filho, junto con las instalaciones y los servicios logísticos y de seguridad necesarios para el partido.

La resolución establece que el consorcio deberá alquilar el recinto a Vasco da Gama en condiciones comerciales y operativas equitativas, similares a las que se aplican a los clubes que forman parte de la concesión del Maracaná. Además, dispuso que la orden se cumpla con carácter de urgencia.

El conflicto se había intensificado durante la última semana, luego de que Vasco recibiera dos negativas en instancias judiciales inferiores y de que el consorcio Fla-Flu mantuviera su postura de no ceder el estadio.

Ante esa situación, el club brasileño apeló y argumentó que necesitaba cumplir con los requisitos de capacidad establecidos por la Conmebol para las instancias decisivas de las competiciones continentales, además de responder a la demanda de entradas de sus hinchas.

Tras la resolución favorable, Vasco da Gama deberá coordinar con los organismos de seguridad y la Conmebol los detalles operativos del encuentro y la venta de entradas.

El comunicado de Vasco da Gama

Después de conocerse el fallo, el club brasileño confirmó que el partido ante Boca se disputará en el Maracaná el próximo 20 de octubre.

En su comunicado oficial, Vasco expresó: “El Club de Regatas Vasco da Gama informa que el partido contra Boca Juniors, el 20 de octubre, se llevará a cabo en el Maracaná, después de que la Justicia reconociera el derecho del club”.

Además, agradeció la intervención del Ministerio Público, el Tribunal de Justicia, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y el Gobierno del Estado de Río de Janeiro.

La institución también destacó las gestiones de su presidente de la Asamblea General, Alan Belaciano, junto con los equipos jurídicos de Vasco SAF y del Club de Regatas Vasco da Gama, para defender los intereses de la entidad.

Cuándo juega Boca contra Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Partido de ida: martes 13 de octubre, a las 21.30, en La Bombonera.

Partido de vuelta: martes 20 de octubre, a las 21.30, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Con la resolución judicial, Boca ya tiene definida la sede para la revancha de las semifinales, en la que buscará conseguir la clasificación a la final de la Copa Sudamericana.