Gianni Infantino apunta a un nuevo mandato en la FIFA y no tiene opositores a la vista

A cinco meses de las elecciones presidenciales de la FIFA, la UEFA y el dirigente esloveno Aleksander Čeferin todavía no encuentran un candidato con respaldo suficiente para enfrentar a Gianni Infantino, quien busca renovar su mandato al frente del máximo organismo del fútbol mundial. Pese a la crisis institucional que atraviesa la entidad, el presidente suizo mantiene el camino despejado para continuar en el cargo.

El conflicto se profundizó tras el fallido proyecto de creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una empresa comercial que pretendía abrirse a inversores privados para gestionar activos de la FIFA de cara al Mundial 2030. La iniciativa generó fuertes críticas y profundizó el enfrentamiento entre Infantino y buena parte de la dirigencia europea.

Sin embargo, la alianza opositora, integrada por la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), todavía no logró consensuar una candidatura común para las elecciones previstas para marzo de 2027.

El paso al costado de Montagliani complica a la oposición

Una de las alternativas que reunía mayor consenso era Victor Montagliani, presidente de la Concacaf y vicepresidente de la FIFA. El dirigente canadiense cuenta con una imagen favorable por su gestión y un perfil alejado de los escándalos que afectaron a otros directivos de la región.

Sin embargo, Montagliani les comunicó a sus colaboradores que buscará renovar su mandato al frente de la Concacaf, una decisión que representa un duro golpe para quienes intentan construir una candidatura opositora.

Ante ese escenario, otras opciones también perdieron fuerza. Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain, descartó públicamente competir al afirmar que no tiene “ningún interés por la FIFA”.

Por su parte, el jeque bahreiní Salman bin-Ebrahim al-Khalifa perdió respaldo dentro del bloque opositor debido a la contundente derrota que sufrió frente a Infantino en las elecciones de 2016.

El calendario también juega en contra de la oposición: el 18 de noviembre es la fecha límite establecida para presentar formalmente las candidaturas, según el cronograma mencionado en los informes sobre la elección.

De la confrontación a la aceptación de una nueva reelección

Ante la falta de alternativas, algunos sectores enfrentados con Infantino comenzarían a asumir que su continuidad es cada vez más probable.

Un vocero del ámbito dirigencial citado por la agencia AFP sostuvo que “un candidato europeo no tendría ninguna posibilidad” y consideró que, en cualquier caso, Infantino terminará siendo elegido.

De acuerdo con esa misma fuente, la estrategia opositora podría concentrarse en impulsar reformas en la gobernanza de la FIFA para limitar el poder del actual presidente, en lugar de intentar derrotarlo en las urnas.

Mientras tanto, Infantino conserva apoyos importantes. Cuenta con el respaldo de la CONMEBOL y la Confederación Africana de Fútbol (CAF), además del apoyo explícito de países árabes con gran influencia financiera, como Qatar y Arabia Saudita, sede del Mundial 2034.

Las 211 asociaciones miembro de la FIFA participarán de la votación presidencial, prevista para el 18 de marzo de 2027, durante el 77.º Congreso de la entidad en Rabat, Marruecos. Por ahora, y pese a las tensiones internas, Infantino aparece como el principal favorito para continuar al frente del fútbol mundial.