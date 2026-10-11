Cómo detectar señales de enfermedad cardiovascular antes de los 40: el estudio que avanza en Argentina

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad, por lo que identificar lesiones en las arterias antes de que aparezcan síntomas podría mejorar las estrategias de prevención. En este contexto, un nuevo estudio argentino busca determinar la prevalencia de ateromatosis subclínica en adultos jóvenes menores de 40 años.

La investigación, denominada JUVENART, apunta a detectar la presencia de placas ateroscleróticas mediante estudios no invasivos y analizar su relación con distintos factores de riesgo cardiovascular.

“El estudio se llama JUVENART. La idea y el objetivo es determinar cuál es la prevalencia de encontrar placa aterosclerótica a través de un estudio no invasivo, que es Doppler vascular en territorio carotídeo y territorio femoral”, explicó el doctor Ezequiel Lerech (M.P. N.º 157.490).

El especialista también señaló que el estudio permitirá relacionar los hallazgos con factores de riesgo tradicionales y no tradicionales en esta población. Además, destacó que se trata de una iniciativa de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), en la que participa como investigador principal.

“La idea es llevarlo a cabo en todas las provincias del país y conocer la prevalencia en nuestra población”, expresó Lerech. Según indicó, la convocatoria para incorporar pacientes se extiende hasta fines de marzo y se estima que los resultados preliminares estarán disponibles a mediados del año próximo.

Un estudio innovador para la prevención cardiovascular

El objetivo principal de JUVENART es establecer cuántos adultos jóvenes presentan signos de ateromatosis subclínica. La investigación parte de que la aterosclerosis puede comenzar a desarrollarse en etapas tempranas de la vida, aunque todavía existe evidencia limitada sobre su presencia en personas menores de 40 años.

Entre los objetivos secundarios, se analizará la asociación entre estas lesiones y diferentes factores de riesgo, con la expectativa de mejorar la estratificación del riesgo cardiovascular y facilitar la implementación de medidas preventivas oportunas.

La ateromatosis subclínica consiste en la acumulación de grasa y la formación de placas en las paredes de las arterias, antes de que aparezcan síntomas o se manifieste una enfermedad cardiovascular. Detectar estas alteraciones de manera temprana podría contribuir a identificar a las personas que necesitan un seguimiento más específico.

Cómo se realizará la investigación

JUVENART es un estudio observacional, analítico, prospectivo y multicéntrico que incluye a personas de entre 18 y 39 años sin enfermedad cardiovascular establecida.

Durante la investigación, se recopilarán datos clínicos y bioquímicos, además de información obtenida mediante estudios de imágenes vasculares. Entre las herramientas previstas se encuentra el Eco Doppler arterial, que permite evaluar las arterias carotídeas y femorales. En determinados casos, también se utilizará el score de calcio coronario, según lo informado por la Sociedad Argentina de Cardiología.

Los investigadores esperan que los resultados aporten información sobre la presencia de lesiones arteriales en adultos jóvenes en Argentina y permitan avanzar hacia estrategias de prevención cardiovascular más tempranas y personalizadas