Huevo: qué aporta al organismo y qué dice la evidencia científica sobre su relación con el colesterol

El huevo es uno de los alimentos más completos desde el punto de vista nutricional. Contiene proteínas de alta calidad, los nueve aminoácidos esenciales y nutrientes como colina, vitamina D, vitamina B12 y selenio, que cumplen funciones importantes en el organismo.

Durante décadas, sin embargo, quedó en el centro de un debate nutricional debido a su contenido de colesterol. Muchas personas lo asociaron directamente con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, aunque la evidencia científica muestra que la relación entre el colesterol de los alimentos y el que circula en la sangre es más compleja.

Según la World Egg Organisation, el huevo aporta nutrientes necesarios para distintas funciones del cuerpo. Su consumo puede formar parte de una alimentación equilibrada, aunque sus beneficios deben analizarse dentro del conjunto de la dieta y no de manera aislada.

Proteínas, vitaminas y minerales en un alimento pequeño

El huevo contiene los nueve aminoácidos esenciales, que el organismo necesita incorporar a través de la alimentación. Estas sustancias intervienen en funciones como el crecimiento, el mantenimiento de la masa muscular y la reparación de tejidos.

También aporta colina, un nutriente importante para el funcionamiento del sistema nervioso y el metabolismo. A esto se suman la vitamina B12, que participa en la formación de glóbulos rojos y el funcionamiento neurológico; la vitamina D, relacionada con la salud ósea; y el selenio, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y a la protección de las células.

De todos modos, ningún alimento por sí solo garantiza una buena alimentación. Para obtener los nutrientes necesarios, es importante combinar distintas fuentes alimentarias, como verduras, frutas, legumbres, cereales integrales y alimentos ricos en proteínas.

Qué pasa con el colesterol del huevo

El huevo contiene colesterol, principalmente en la yema. Sin embargo, el colesterol presente en los alimentos no tiene el mismo efecto en todas las personas, y su impacto depende de diversos factores, entre ellos la alimentación general y las características individuales.

La Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard señala que, para muchas personas sanas, el consumo moderado de huevos puede formar parte de una dieta equilibrada. También destaca que, al evaluar el riesgo cardiovascular, es importante considerar el conjunto de los alimentos que se consumen habitualmente.

Por ejemplo, incorporar huevo a una comida con verduras y cereales integrales no es lo mismo que consumirlo regularmente acompañado de embutidos, carnes procesadas o productos con grandes cantidades de grasas saturadas.

No existe una cantidad ideal de huevos que sea necesariamente adecuada para todas las personas. Quienes tienen colesterol elevado, enfermedades cardiovasculares u otros factores de riesgo pueden necesitar recomendaciones nutricionales individualizadas, de acuerdo con su situación clínica.

Por qué importa más la alimentación completa que un solo alimento

La discusión sobre si el huevo es bueno o malo para la salud puede resultar engañosa si se lo analiza de manera aislada.

Harvard destaca la importancia de observar el patrón alimentario general al evaluar la salud cardiovascular. En una dieta variada, el huevo puede aportar proteínas junto con otras fuentes, como pescado, aves, legumbres y frutos secos.

La forma de preparación también influye en la composición de la comida. Un huevo hervido, poché o preparado con poca materia grasa puede formar parte de una comida diferente de aquella que incluye frituras, embutidos o grandes cantidades de grasas saturadas.

En definitiva, la evidencia nutricional invita a evaluar la alimentación en su conjunto. Para la mayoría de las personas, el objetivo es mantener variedad, equilibrio y moderación, con recomendaciones adaptadas a las necesidades y condiciones de salud de cada individuo.