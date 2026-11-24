Por RICARDO ZIMERMAN

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La discusión por la reforma electoral dejó de ser una iniciativa legislativa más para convertirse en una pieza central de la estrategia política de Javier Milei. La suspensión de las PASO, que el oficialismo pretende llevar al recinto del Senado esta semana, representa bastante más que una modificación del calendario electoral: es el primer movimiento de una partida en la que el Presidente busca ordenar el escenario de su eventual reelección, condicionar las alianzas futuras y fortalecer la capacidad de decisión de La Libertad Avanza frente a sus socios circunstanciales. En la Casa Rosada saben que el tiempo político empieza a correr más rápido y que llegar a 2027 con un sistema electoral diferente puede modificar sustancialmente las reglas de competencia.

El Gobierno parece haber encontrado en el Senado un terreno más favorable de lo que inicialmente suponía. Los cálculos oficiales hablan de una base de 38 votos, con posibilidades de acercarse a los 41 si prosperan las conversaciones que todavía permanecen abiertas. La combinación de legisladores propios, sectores del radicalismo, representantes del PRO y gobernadores que mantienen canales de entendimiento con el Ejecutivo configura una mayoría posible, aunque todavía no necesariamente consolidada. Porque una cosa es coincidir en la necesidad de acompañar una iniciativa del Gobierno y otra, bastante diferente, es aceptar sin reparos cada uno de sus artículos.

La negociación revela, además, una característica que atraviesa toda la gestión libertaria: la necesidad de construir mayorías con sectores a los que, en otros momentos, el propio oficialismo observó con desconfianza o directamente enfrentó. Los acuerdos con Ignacio Torres, Claudio Vidal y Rolando Figueroa muestran que la relación con los gobernadores se convirtió en una herramienta indispensable para sostener la agenda parlamentaria. La política, esa actividad que durante buena parte de su campaña Milei presentó como un territorio de privilegios y negociaciones espurias, terminó imponiendo sus propias reglas. Sin acuerdos, no hay leyes; sin leyes, tampoco hay capacidad de transformar las promesas electorales en decisiones institucionales.

En ese esquema, Diego Santilli, Eduardo Lule Menem y Patricia Bullrich ocupan lugares relevantes en una negociación que excede la discusión técnica sobre las primarias. Cada uno representa una pieza de un armado que necesita funcionar sin que las diferencias internas terminen perjudicando los objetivos presidenciales. La posibilidad de que la reforma consiga media sanción alimenta el optimismo oficial, pero también deja al descubierto que la gobernabilidad libertaria depende de una arquitectura política bastante más compleja que la voluntad presidencial.

La suspensión de las PASO tiene, por supuesto, una dimensión institucional que merece una discusión seria. El Gobierno sostiene que el mecanismo implica un gasto innecesario y que los partidos deben resolver sus candidaturas sin trasladar al conjunto de la sociedad el costo de sus disputas internas. Sin embargo, detrás de ese argumento existe una consecuencia política evidente: modificar las reglas de selección de candidatos altera las condiciones en las que competirán las distintas fuerzas. Para una administración que tiene como principal objetivo conservar el poder, semejante modificación no puede analizarse al margen de sus propias conveniencias electorales.

El interrogante es si el oficialismo está impulsando una reforma destinada a mejorar el funcionamiento del sistema político o si está construyendo un escenario más favorable para sus propias aspiraciones. Ambas motivaciones pueden coexistir, pero sería ingenuo desconocer que el calendario electoral y las herramientas de competencia forman parte de cualquier estrategia de poder. La Libertad Avanza quiere llegar a 2027 con mayor capacidad para definir sus alianzas, seleccionar candidatos y negociar desde una posición de fortaleza con los gobernadores que puedan aportar estructura territorial.

La decisión de Karina Milei de postergar las conversaciones electorales hasta que se conozcan los calendarios provinciales y se resuelva el futuro de la reforma confirma que la estrategia presidencial todavía no está cerrada. La secretaria general de la Presidencia entiende que anticipar acuerdos sin conocer las nuevas condiciones de competencia podría significar entregar posiciones antes de tiempo. La prioridad consiste en establecer primero las reglas y después discutir quiénes estarán dentro del armado oficialista. Es una lógica de conducción que procura evitar compromisos prematuros, aunque también puede generar incertidumbre entre los aliados que esperan señales concretas sobre su futuro político.

Pero el escenario legislativo no se desarrolla en el vacío. Mientras el Gobierno procura exhibir fortaleza parlamentaria, los indicadores económicos vuelven a introducir una dosis de incertidumbre sobre la estabilidad de su programa. El riesgo país por encima de los mil puntos y la cotización del dólar oficial en niveles elevados constituyen señales que contrastan con el discurso de recuperación y confianza que intenta sostener el Ejecutivo. La política económica y la construcción de poder no son compartimentos separados: cuando las expectativas financieras se deterioran, también se resiente la capacidad del Gobierno para imponer condiciones en las negociaciones políticas.

La Casa Rosada necesita, por eso, mostrar resultados en el Congreso. La reforma electoral aparece como el primer objetivo de una agenda que incluye el Presupuesto 2027, los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y otras iniciativas que quedaron pendientes. El informe de gestión de Santilli, el tratamiento de la ludopatía infantil y la reorganización del calendario parlamentario forman parte de una secuencia que busca evitar que el cierre del año encuentre al oficialismo acumulando derrotas o postergaciones. La Ley de Malvinas, en cambio, quedaría para las sesiones extraordinarias de diciembre, una decisión que demuestra que incluso dentro de la agenda presidencial existen prioridades y asuntos que deben esperar.

Sin embargo, el principal problema del oficialismo no está necesariamente en la oposición, sino en sus propias diferencias. La disputa por el protagonismo en la obtención del dictamen de la reforma electoral dejó expuestas las tensiones entre Bullrich y Santilli, dos dirigentes que necesitan conservar espacios de influencia en una administración donde la conducción política permanece concentrada en los hermanos Milei. La senadora tiene peso propio, capacidad de negociación y una presencia parlamentaria que el Gobierno no puede darse el lujo de desperdiciar. Santilli, por su parte, debe demostrar que puede transformar su función de jefe de Gabinete en resultados concretos dentro y fuera del Congreso.

La decisión de evitar una confrontación abierta con Bullrich responde menos a una voluntad de reconciliación que a una necesidad política. El oficialismo sabe que una ruptura en este momento podría complicar una votación decisiva y debilitar una estrategia que todavía necesita de aliados internos y externos. Las diferencias podrán administrarse, pero difícilmente desaparezcan mientras cada sector busque demostrar que tiene mayor capacidad de influencia sobre las decisiones presidenciales.

Milei quiere llegar a 2027 con las reglas electorales modificadas, una estructura política más disciplinada y un conjunto de gobernadores dispuestos a acompañar su proyecto. El problema es que la construcción de ese escenario exige algo más que contar votos o imponer condiciones. También requiere estabilidad económica, previsibilidad institucional y una conducción capaz de evitar que las disputas por el poder terminen convirtiéndose en obstáculos para el propio Gobierno. La reforma puede ser el primer triunfo de una estrategia de largo alcance, pero no garantiza por sí sola la consolidación del proyecto libertario. En definitiva, el oficialismo está intentando modificar el tablero antes de la próxima elección, aunque todavía debe demostrar que puede ordenar las piezas que tiene dentro de su propia casa.