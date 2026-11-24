La Argentina condenó las intimidaciones iraníes contra Rafael Grossi

La Cancillería respaldó la independencia y la imparcialidad del OIEA

Mohammad Reza Naghdi advirtió que el director del organismo “recibirá lo que se merece”

La agencia no pudo verificar el destino de unos 440 kilos de uranio altamente enriquecido

Grossi reclamó a Teherán que restablezca las inspecciones y la cooperación nuclear

Irán cuestionó al organismo por considerar que aplica criterios diferentes frente a Israel

La tensión entre Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sumó un nuevo capítulo luego de que un alto funcionario de la Guardia Revolucionaria iraní lanzara advertencias contra su director general, Rafael Grossi. Frente a esa situación, el Gobierno argentino expresó su rechazo a las intimidaciones y reclamó a las autoridades de Teherán que garanticen la seguridad del diplomático y del personal encargado de las inspecciones nucleares.

La posición oficial fue difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que encabeza Pablo Quirno. En el comunicado, la Cancillería reiteró su “más categórica condena a las amenazas e intimidaciones” contra Grossi y sostuvo que ningún funcionario internacional puede ser objeto de presiones por cumplir las responsabilidades que le fueron asignadas.

La Argentina recordó que ya había expresado una posición similar en junio de 2025 y reafirmó su respaldo al titular del organismo, además de defender la independencia, imparcialidad e integridad del OIEA. También exhortó al régimen iraní a poner fin de inmediato a cualquier amenaza contra Grossi y los integrantes de la agencia, y a respetar las condiciones necesarias para que puedan desarrollar sus tareas.

La reacción diplomática se produjo después de las declaraciones de Mohammad Reza Naghdi, asesor del comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El funcionario cuestionó la actuación del director del organismo internacional y afirmó que “recibirá lo que se merece”, sin precisar a qué tipo de represalias se refería. Además, acusó a Grossi de favorecer los intereses de Israel y lo calificó como alguien que no estaría sujeto a ninguna ley ni reglamento.

Las expresiones elevaron la preocupación por la seguridad del diplomático en un momento especialmente delicado para las relaciones entre Teherán y el organismo de control nuclear. La OIEA intenta recuperar el acceso a instalaciones y materiales iraníes que permanecen sin inspección, una situación que impide verificar con certeza el estado actual del programa atómico del país.

Grossi había reclamado recientemente que Irán restablezca la cooperación con la agencia. Durante una conferencia de prensa en Viena, luego del inicio de una nueva reunión trimestral de la Junta de Gobernadores, advirtió que el nivel de colaboración de Teherán está lejos de lo necesario para garantizar un seguimiento adecuado de sus actividades nucleares.

El funcionario insistió en que la falta de acceso a las instalaciones durante varios meses representa un problema para la transparencia del programa y dificulta determinar si las actividades desarrolladas tienen exclusivamente fines pacíficos. En particular, señaló que el organismo todavía no pudo establecer qué ocurrió con aproximadamente 440 kilos de uranio altamente enriquecido que Irán tenía antes de los ataques de junio de 2025.

“ No podemos decir dónde está, qué le pasó ni confirmar cuál es la situación real”, advirtió Grossi al referirse a ese material. La ausencia de información verificable constituye uno de los principales focos de preocupación para la agencia, que necesita reanudar las inspecciones para reconstruir el estado del inventario nuclear iraní.

Otro punto de conflicto es la posibilidad de que Irán abandone el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP). Grossi consideró que una decisión de esa naturaleza no sería conveniente y defendió que las obligaciones de inspección deben analizarse dentro del marco jurídico vigente. También rechazó que exista un doble estándar por el hecho de que Israel no integre el tratado.

Esa explicación fue cuestionada por el portavoz de la diplomacia iraní, Esmaeil Baqaei, quien sostuvo que el director del OIEA confunde la condición jurídica de cada Estado con la obligación institucional de actuar de manera imparcial. Teherán reclama que Israel se incorpore al TNP y acepte las inspecciones correspondientes, y acusa al organismo de aplicar criterios diferentes frente a ambos países.

La controversia coloca nuevamente al OIEA en el centro de una disputa política y diplomática que excede el control técnico de las instalaciones nucleares. En ese escenario, la Argentina optó por respaldar públicamente a Grossi y marcar su rechazo a cualquier intento de condicionar mediante amenazas el trabajo de un organismo internacional.