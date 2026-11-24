El fin de semana largo movilizó a 1.410.000 turistas en todo el país

El impacto económico directo alcanzó los $332.557 millones

La cantidad de viajeros cayó 17,4% respecto del feriado de 2025

El gasto diario promedio fue de $118.770 y retrocedió 3,1% en términos reales

Las fiestas populares y las competencias deportivas impulsaron la ocupación en distintos destinos

La venta de pasajes de ómnibus de larga distancia creció 48% frente a un fin de semana habitual de noviembre

El turismo interno volvió a mostrar un comportamiento marcado por las escapadas cortas, los viajes de cercanía y un consumo más cauteloso durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional. Un total de 1.410.000 personas se desplazó por distintos puntos del país y produjo un impacto económico directo de $332.557 millones, en un escenario en el que la actividad estuvo condicionada por la situación económica y la proximidad de otros días de descanso.

La cantidad de viajeros fue 17,4% inferior a la registrada durante el mismo feriado de 2025, cuando el calendario había ofrecido cuatro jornadas de descanso, frente a las tres de este año. También influyó la cercanía con los feriados extraordinarios dispuestos a comienzos de noviembre por la visita del papa León XIV, un factor que incidió en la planificación de los viajes y en las decisiones de gasto de las familias.

La permanencia promedio alcanzó los dos días. Aunque superó levemente los 1,8 días del descanso del 12 de octubre, quedó por debajo de los 2,3 días correspondientes al mismo feriado del año pasado. El gasto diario por turista fue de $118.770, lo que representó una disminución real del 3,1% interanual.

La combinación de menos visitantes, estadías más breves y un consumo diario inferior provocó que el gasto total, medido en términos reales, retrocediera 30,3%. En ese contexto, las propuestas gratuitas, las ferias, los espacios naturales y las actividades al aire libre adquirieron mayor protagonismo entre quienes buscaron disfrutar del descanso sin comprometer demasiado sus presupuestos.

La ocupación y el movimiento comercial tuvieron resultados dispares según las características de cada destino. Mientras algunas localidades alcanzaron niveles elevados de reservas por celebraciones religiosas, fiestas populares o competencias deportivas, otras registraron una demanda moderada. A su vez, las contrataciones de último momento dificultaron las previsiones de los operadores y favorecieron especialmente las escapadas espontáneas y de corta distancia.

El movimiento no se limitó a quienes utilizaron servicios de alojamiento. Los excursionistas también aportaron actividad a comercios, restaurantes y espacios recreativos. En Santa Fe, por ejemplo, se estimaron más de 75.000 visitantes por el día, frente a unos 37.000 turistas que permanecieron alojados. Este tipo de desplazamientos contribuyó a distribuir el consumo entre localidades y emprendimientos regionales, aunque su impacto resulta más difícil de cuantificar.

Entre los destinos con mejores registros de ocupación se destacaron Bariloche, con el 85% de sus plazas hoteleras ocupadas; Ushuaia, con una estimación del 78%; y Jujuy, con un promedio del 71% en establecimientos hoteleros y parahoteleros. En Santiago del Estero, la festividad de Nuestra Señora de la Consolación llevó a Sumampa y Villa Ojo de Agua a completar el 100% de sus 296 plazas disponibles.

Las celebraciones gastronómicas y regionales también impulsaron el desplazamiento de visitantes. Entre Ríos organizó alrededor de 20 acontecimientos, entre ellos la Fiesta Nacional del Asado con Cuero en Viale y la Fiesta del Choripán Entrerriano en Rosario del Tala. En Neuquén, la Fiesta Nacional del Chivito generó reservas superiores al 85% en el norte provincial y dejó prácticamente sin disponibilidad de alojamiento a Chos Malal.

La agenda deportiva tuvo especial incidencia en la Patagonia. Bariloche recibió participantes de Patagonia Bariloche by UTMB, mientras que San Martín de los Andes y Villa La Angostura fueron sedes del Gran Fondo Siete Lagos, con un recorrido principal de 110 kilómetros. En Ushuaia, Epic 2026 convocó a unos 300 atletas en pruebas de ciclismo y carrera de montaña.

Santa Fe, por su parte, desplegó más de 45 acontecimientos, con una asistencia proyectada superior a las 240.000 personas. La programación incluyó un espectáculo gratuito de La K’onga en Rosario, la Peña Invencible en la capital provincial, Expo Rufino y competencias automovilísticas en Rafaela.

El balance del feriado se inscribe en un año con diez fines de semana largos, sin contabilizar los descansos extraordinarios por la visita papal. Si se excluye también el feriado del 9 de julio, que coincidió con las vacaciones de invierno, los nueve períodos restantes movilizaron a 14.339.094 turistas, con una permanencia promedio de 2,3 días y un gasto diario de $111.537. El impacto económico acumulado superó los $3,7 billones.

Con la temporada de verano cada vez más cerca, distintas provincias comenzaron a reforzar sus campañas comerciales. Entre Ríos presentó una propuesta que reúne a 70 destinos, San Juan acompañó sus actividades con promociones hoteleras y gastronómicas y Salta lanzó un programa de reintegros del 50% para compras anticipadas de servicios turísticos.

El transporte de larga distancia también reflejó el movimiento: la venta de pasajes de ómnibus aumentó un 48% frente a un fin de semana habitual de noviembre. Córdoba, Mar del Plata y Mendoza figuraron entre los destinos más elegidos, en una comparación que no corresponde al mismo feriado del año anterior.