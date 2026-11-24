El lanzamiento mundial de Grand Theft Auto VI (GTA VI) revolucionó el mundo de los videojuegos y se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales. El impacto del título también llegó al mundo del espectáculo, donde distintas figuras públicas compartieron sus opiniones. Una de ellas fue Nati Jota, quien cuestionó algunas de las situaciones que aparecen en el juego y terminó en medio de una polémica.

A través de su cuenta de X, la conductora de Sería Increíble, el programa de streaming de OLGA, publicó un mensaje en el que manifestó su rechazo a una escena protagonizada por uno de los personajes del videojuego.

“Que te divierta hacer esto incluso en un juego”, escribió la periodista, junto a varios emojis de señales de alerta (red flags), en referencia a un video que decidió compartir con sus seguidores.

La escena de GTA VI que generó el enojo de Nati Jota

En el fragmento publicado por la conductora se observa cómo el protagonista del videojuego acosa durante varios minutos al personaje de una mujer que se encuentra tomando sola en la playa.

La situación provocó el comentario de Nati Jota, quien cuestionó el comportamiento del personaje y planteó que podría haber realizado acciones todavía más invasivas si el juego lo permitiera.

“Estoy segura de que si había opción de alguna acción más al acecharla, la hubiera hecho, pero el juego no llega a tanto aún”, agregó.

La reacción de los fanáticos de GTA VI contra Nati Jota

Las declaraciones de la conductora no pasaron inadvertidas entre los seguidores del videojuego. Su publicación generó numerosas respuestas de usuarios que salieron a defender el título y cuestionaron su interpretación de la escena.

Entre los comentarios que recibió se destacaron algunas críticas por considerar que la violencia y las situaciones polémicas forman parte de la identidad de la franquicia desde sus primeras entregas.

“Es un juego que tiene casi 30 años y siempre se trató de eso. Si no te gusta, no lo juegues”; “Ay, Nati. Sos la menos indicada para opinar de ciertas cosas”; “Nati, buscate un problema honesto” y “Es más digno que grabarse llorando” fueron algunas de las respuestas que circularon en la red social.

De esta manera, una opinión de Nati Jota sobre el contenido de GTA VI terminó generando un fuerte intercambio entre la conductora y los fanáticos del mundo gamer, que volvieron a poner en debate los límites de la violencia y las representaciones dentro de los videojuegos.