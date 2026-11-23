La relación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña volvió a quedar en el centro de la atención, aunque esta vez no por una nueva discusión pública ni por declaraciones cruzadas. En medio de una aparente tregua, ambos coincidieron en el mismo casamiento en Uruguay y asistieron acompañados por sus respectivas parejas, Mauro Icardi y Anita Espasandín.

El encuentro tuvo lugar durante la boda de Natalia Antonín y Ever Míguez, una pareja amiga de ambos, que celebró su unión en Carmelo. La coincidencia fue descubierta por Vicky Braier, más conocida como Juariu, quien compartió la información a través de sus historias de Instagram.

“Juariu, necesitamos info si la China está en la misma fiesta que Vicuñaaa”, le escribió una seguidora a la panelista de Cortá por Lozano. Ante la consulta, la influencer respondió sin vueltas: “Siii, están en el mismo casamiento”.

La celebración tuvo un significado especial por el vínculo que une a los protagonistas con la novia. Natalia Antonín es una diseñadora cercana tanto a la China como a Anita Espasandín y, además, es la madrina de Magnolia, la hija que la actriz tuvo con Vicuña. Por ese motivo, el evento reunió a personas que forman parte de distintas etapas de la vida de la expareja.

Las primeras imágenes que circularon en las redes sociales mostraron algunos momentos de la fiesta. En una de las publicaciones se podía ver a los invitados levantando sus copas alrededor de una mesa decorada con flores y luces cálidas, en un ambiente distendido para celebrar a los recién casados.

También apareció un cartel iluminado entre la vegetación con los nombres de los novios, “NATI & EVER”, acompañado por la frase: “Celebrando a nuestros amigos”. Ese registro fue compartido por distintos asistentes y permitió confirmar la presencia de los protagonistas.

Por su parte, la China Suárez y Mauro Icardi compartieron algunas fotografías juntos en medio de un paisaje campestre, lejos de Buenos Aires. La actriz eligió un look de estilo rural, compuesto por una falda larga estampada con dibujos de caballos, mientras que el futbolista optó por un conjunto más informal, con una remera blanca y zapatillas del mismo tono.

Benjamín Vicuña también mostró parte de la celebración en sus redes sociales. El actor chileno publicó una imagen del salón, donde se observaban varias bolas espejadas colgadas del techo, invitados reunidos y copas en alto. En la fotografía mencionó a Natalia Antonín y Ever Míguez y agregó un corazón.

Anita Espasandín, en tanto, compartió una fotografía grupal junto a otros asistentes. En la postal se la veía sonriente, con un vestido claro y un bolso pequeño, rodeada de invitados que participaron de la boda. La imagen había sido publicada originalmente por Virginia Putignano y luego fue replicada por la pareja de Mauro Icardi.

La coincidencia despertó interés debido a la historia que comparten la China y Vicuña. Durante los últimos años, su relación atravesó separaciones, diferencias públicas y distintos episodios de tensión, algunos de los cuales también involucraron a sus actuales parejas.

El último cruce entre Mauro Icardi y Benjamín Vicuña

Uno de los episodios más recientes de tensión se produjo en agosto pasado, durante el Día del Niño. En aquella oportunidad, Mauro Icardi publicó una serie de historias en Instagram en respuesta a las declaraciones que Benjamín Vicuña había realizado en PH, Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe.

Durante la entrevista, el actor había hablado sobre la distancia que lo separaba de Magnolia y Amancio, los dos hijos menores que tuvo con la China Suárez, quienes en ese momento vivían con su madre y el futbolista en Turquía.

“Con respecto a mi situación hoy, que mis hijos pueden estar a 14 mil kilómetros, yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos, eso no me lo puede robar nadie”, había expresado Vicuña.

Sus palabras generaron una reacción de Icardi, que cuestionó públicamente la postura del actor y puso en duda sus declaraciones sobre la relación con los chicos.

“Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra”, escribió el futbolista en sus redes sociales.

En el mismo descargo, agregó: “Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos. Pero de esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15/20 días. Después, frente a las cámaras, el discurso es otro”.

Aquel intercambio volvió a exponer las diferencias entre los adultos vinculados con la actriz y sumó un nuevo capítulo a una historia que lleva varios años de repercusiones mediáticas.

Por eso, la coincidencia de la China Suárez, Mauro Icardi, Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en el mismo casamiento no pasó inadvertida. Sin embargo, más allá de las fotografías que compartieron los invitados, no trascendieron discusiones ni situaciones incómodas durante la celebración.