El magistrado encabezará el máximo tribunal provincial durante 2027 y tomará posesión del cargo el próximo 1 de diciembre. Reemplazará a Rafael Gutiérrez, quien dejará la presidencia tras concretarse su jubilación ordinaria.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe definió quién estará al frente del máximo órgano judicial de la provincia durante el próximo año. Daniel Erbetta fue designado por unanimidad como nuevo presidente del tribunal para el período 2027.

La decisión se tomó este martes 24 de noviembre, durante la reunión de Acuerdos de la Corte, en la que participaron los integrantes del cuerpo judicial. El actual titular, Rafael Gutiérrez, dejará sus funciones y será reemplazado por Erbetta a partir del 1 de diciembre.

El encuentro contó con la presencia de los ministros Roberto Falistocco, Jorge Baclini, Rubén Weder, Diego Maciel y Margarita Zabalza, además de Gutiérrez, quien todavía se encuentra al frente del tribunal.

La elección de Erbetta obtuvo el respaldo de todos los integrantes de la Corte, por lo que no hubo diferencias al momento de resolver la sucesión en la conducción del Poder Judicial santafesino.

Cuándo comienza el nuevo mandato

El cambio de autoridades se hará efectivo el próximo 1 de diciembre, una vez que se concrete la jubilación ordinaria de Rafael Gutiérrez.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de Santa Fe (N.º 10.160), Erbetta ejercerá la presidencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

De esta manera, el magistrado quedará al frente de la institución durante el próximo año judicial, en una etapa en la que deberá asumir la conducción administrativa e institucional del máximo tribunal de la provincia.