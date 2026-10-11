Los dólares fuera del sistema cayeron USD 18.316 millones desde la llegada de Milei al Gobierno

Los dólares fuera del sistema alcanzaron USD 221.066 millones en el segundo trimestre de 2026.

El stock disminuyó USD 18.316 millones desde fines de 2023, aunque aumentó USD 860 millones interanuales.

La relación entre los dólares fuera del circuito formal y el PBI cayó del 37,5% al 27,6%.

El blanqueo de capitales de 2024 contribuyó al aumento de los depósitos bancarios en moneda extranjera.

La Ley de Inocencia Fiscal II amplió el alcance del régimen simplificado y estableció un plazo hasta fines de 2027.

La monetización en pesos subió del 9,4% al 12,2% del PBI, aunque permanece por debajo de niveles históricos.

Los dólares que permanecen fuera del sistema financiero argentino alcanzaron los USD 221.066 millones al cierre del segundo trimestre de 2026, según el último informe de Balanza de Pagos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El monto representa una reducción de USD 18.316 millones respecto de fines de 2023, cuando Javier Milei asumió la Presidencia, aunque la comparación interanual muestra un incremento de USD 860 millones.

La caída acumulada desde el cambio de Gobierno equivale al 7,7%, mientras que el aumento frente al mismo período del año anterior fue del 0,4%. La evolución del indicador también se observa en su relación con el producto bruto interno (PBI): los dólares mantenidos fuera del circuito formal pasaron de representar el 37,5% del producto a fines de 2023 al 27,6% en el segundo trimestre de 2026.

La categoría conocida como dólares “debajo del colchón” incluye el efectivo que conservan hogares y empresas, los fondos guardados en cajas de seguridad y las cuentas no declaradas en el exterior. Para calcular el monto, el Indec parte de los activos externos correspondientes a monedas y depósitos del sector privado no financiero y descuenta los depósitos en dólares registrados en el sistema bancario argentino.

En junio de 2026, esos activos externos alcanzaban los USD 260.402 millones, mientras que los depósitos privados en moneda extranjera dentro de los bancos sumaban USD 39.336 millones. La diferencia permite dimensionar el volumen de recursos que permanece fuera del circuito bancario formal. A la misma fecha, las reservas internacionales del Banco Central eran de USD 47.482 millones, por lo que el monto estimado fuera del sistema equivalía a más de 4,7 veces ese nivel. Frente a los depósitos privados en dólares, la relación era de 5,6 a uno.

Uno de los factores que contribuyeron a modificar la composición de esos activos fue el Régimen de Regularización de Activos, conocido como blanqueo de capitales, establecido por la Ley 27.743 y vigente desde septiembre de 2024. La primera etapa permitió regularizar alrededor de USD 22.500 millones, según informó el ministro de Economía, Luis Caputo, mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) registró USD 24.467 millones al finalizar la tercera etapa.

El impacto se reflejó en los depósitos bancarios en moneda extranjera, que aumentaron de USD 19.336 millones a fines de agosto de 2024 a USD 34.578 millones el 31 de octubre de ese año. El incremento fue del 78,8% en apenas dos meses. Posteriormente, los fondos depositados bajo las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) quedaron sujetos a condiciones de disponibilidad que variaban según los montos y los plazos establecidos por el régimen.

Desde el 1 de enero de 2026, los fondos que permanecían inmovilizados quedaron liberados sin que se produjera una salida masiva del sistema. Los depósitos privados en dólares se mantuvieron por encima de los USD 38.000 millones durante febrero y llegaron a USD 39.336 millones en junio. En términos del PBI, su participación pasó del 2,5% al cierre de 2023 al 4,9% en el segundo trimestre de 2026, después de alcanzar un máximo del 5,6%.

Otra herramienta destinada a incentivar la formalización de activos fue la Ley de Inocencia Fiscal, aprobada a fines de diciembre de 2025 y reglamentada a comienzos de 2026. La norma estableció un Régimen Simplificado de Ganancias que contempla una presunción de exactitud para determinadas declaraciones de contribuyentes que cumplen con las condiciones previstas. También elevó los umbrales a partir de los cuales la evasión constituye un delito penal.

En septiembre de 2026, el Senado sancionó la denominada Inocencia Fiscal II, que amplió el universo de contribuyentes habilitados para ingresar al régimen y modificó los criterios para determinar cuándo existen diferencias significativas entre lo declarado y la información disponible para el fisco. El plazo establecido para acceder a la presunción de exactitud se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027. Sin embargo, sus efectos todavía no aparecen en las estadísticas del Indec correspondientes a junio.

La evolución histórica muestra que el indicador llegó al 58,7% del PBI durante la pandemia, después de la corrida cambiaria iniciada en 2019, y terminó 2023 en el 37,5%. Durante el primer año de Milei descendió al 30,4%, antes de ubicarse en el 27,6% en el segundo trimestre de 2026. Aunque representa el nivel más bajo en ocho años según la serie descripta, continúa por encima de los registros de 2016 y 2017, cuando osciló entre el 20% y el 24%.

Los resultados alimentan interpretaciones diferentes sobre la política económica. Mientras algunos economistas consideran que la persistencia de un volumen elevado de dólares fuera del sistema contradice las expectativas de dolarización planteadas durante la campaña presidencial, otros vinculan la evolución con los cambios macroeconómicos, la situación fiscal y la revaluación del peso.

En paralelo, la monetización de la economía, medida por los depósitos privados en pesos y el circulante en poder del público en relación con el PBI, aumentó del 9,4% a fines de 2023 al 12,2% en el primer semestre de 2026. Pese a esa recuperación, el indicador continúa por debajo de los niveles históricos registrados en otras etapas de la economía argentina.