Caputo viaja a Tailandia con la mira puesta en el financiamiento de 2026 y 2027

El ministro Luis Caputo y el viceministro José Luis Daza participarán de la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial en Bangkok.

La agenda contempla reuniones con Kristalina Georgieva, Ajay Banga e Ilan Goldfajn.

Caputo participará en encuentros del G20 y en actividades de los comités del Banco Mundial y el FMI.

La Argentina prevé colocar USD 6.000 millones en 2026 y USD 5.000 millones durante 2027.

La suspensión de las licitaciones del Bonar 2029 dejó pendientes USD 800 millones para alcanzar el excedente de caja proyectado.

Economía buscará evaluar alternativas de financiamiento internacional ante las mayores tasas y las dificultades para emitir deuda.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro José Luis Daza participarán desde el martes en Bangkok, Tailandia, de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, en una agenda que combinará reuniones con autoridades financieras internacionales, debates sobre la economía global y gestiones vinculadas con las necesidades de financiamiento de la Argentina para los próximos dos años.

Durante las jornadas, los funcionarios tienen previsto mantener encuentros bilaterales con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva; el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga; y el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn. También participarán de una reunión con representantes del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, junto con otros ministros de Economía de América Latina.

La agenda incluirá actividades vinculadas con los principales espacios de coordinación financiera internacional. Caputo participará en la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20, en encuentros del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y en un desayuno de trabajo con representantes del grupo para analizar la evolución económica global.

Además, el ministro será uno de los oradores de un panel organizado por el Banco Mundial sobre el impacto de las reformas en el crecimiento de América Latina y el Caribe. También asistirá a la reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional, un organismo que establece las orientaciones políticas generales para la conducción del FMI y el Banco Mundial.

Más allá de la agenda institucional, uno de los principales objetivos del viaje será evaluar las alternativas disponibles para afrontar los compromisos financieros argentinos durante lo que resta de 2026 y a lo largo de 2027. El panorama presenta dificultades por el incremento de las tasas de interés en los mercados internacionales y la interrupción de las emisiones de bonos en el mercado local, dos factores que complican la estrategia de colocaciones diseñada por el Ministerio de Economía.

El programa financiero oficial contempla conseguir USD 6.000 millones durante este año y otros USD 5.000 millones en 2027. Sin embargo, la evolución de las condiciones de mercado abrió interrogantes sobre la posibilidad de completar esas operaciones en los términos previstos. Frente a ese escenario, el equipo económico analiza dos alternativas y sostiene que dispone de recursos de respaldo para afrontar eventuales dificultades.

Uno de los principales puntos de atención es la suspensión de las licitaciones del Bonar 2029, conocido como AO 2029. Se trata de un bono denominado en dólares cuyo vencimiento se extiende más allá del actual mandato presidencial. A través de ese instrumento, Economía esperaba obtener USD 2.000 millones durante 2026, pero la Secretaría de Finanzas decidió interrumpir las colocaciones ante el aumento de las tasas internacionales.

La pausa en esas operaciones dejó pendiente la obtención de USD 800 millones adicionales para alcanzar el excedente de caja proyectado por el Tesoro para el cierre del año. Ese sobrante, estimado en unos USD 3.700 millones al comienzo de 2027, forma parte de las previsiones financieras oficiales.

Desde el Ministerio de Economía consideran que la falta de esos USD 800 millones no compromete por sí sola el esquema previsto para 2026. La posición del equipo que conduce Caputo es que puede prescindir de esos recursos si las condiciones de mercado no resultan convenientes. Por ahora, no está definido si las licitaciones del Bonar 2029 se reanudarán ante una eventual reducción de las tasas internacionales.

En ese contexto, las reuniones con los organismos multilaterales adquieren relevancia para conocer las perspectivas financieras globales y explorar posibles fuentes alternativas de crédito. El FMI, el Banco Mundial y el BID podrían formar parte de las opciones a evaluar si el Gobierno necesita revisar su estrategia de financiamiento.

La planificación para 2027 tendrá, además, el condicionante del calendario electoral presidencial. La combinación de las necesidades de deuda, el escenario internacional y las exigencias de la política interna convierte las gestiones de Caputo y Daza en una instancia para medir el margen de maniobra de la Argentina frente a un panorama financiero más complejo.