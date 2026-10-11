Bullrich delega en Santilli la negociación por la reforma electoral y se demora la eliminación de las PASO

La reforma electoral permanece paralizada en el Senado por la falta de acuerdos entre el oficialismo y sus aliados.

La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores y necesita 37 votos para aprobar la iniciativa.

Patricia Bullrich delegó en Diego Santilli la negociación con los gobernadores para reunir apoyos.

El Gobierno impulsa la eliminación de las PASO y busca incorporar Ficha Limpia en el mismo proyecto.

El lanzamiento de Lisandro Catalán en Tucumán profundizó la desconfianza de algunos gobernadores hacia el oficialismo.

Los plazos electorales avanzan mientras el Presupuesto aparece como una posible herramienta de negociación política.

La falta de acuerdos políticos mantiene frenado el debate sobre la reforma electoral en el Senado, donde La Libertad Avanza necesita construir una mayoría que hoy no tiene para avanzar con la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Ante las dificultades para reunir los votos, Patricia Bullrich dejó en manos de la Casa Rosada la negociación con los gobernadores, mientras el oficialismo intenta acercar posiciones con sus aliados sin resolver todavía las diferencias centrales del proyecto.

La presidenta del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza considera que la tarea de conseguir respaldo entre los mandatarios provinciales corresponde al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien mantiene contactos con los gobernadores y debe articular los acuerdos políticos necesarios. Bullrich, en cambio, se ocuparía de conversar con los senadores que no responden directamente a los poderes ejecutivos provinciales ni tienen una conducción política vinculada con los mandatarios.

La distribución de responsabilidades responde a una dificultad concreta: el oficialismo cuenta con 21 senadores propios y necesita alcanzar los 37 votos para aprobar la iniciativa. Eso obliga a sumar al menos 16 respaldos externos, una meta que todavía aparece lejana debido a las diferencias sobre el contenido de la reforma y la desconfianza de algunos aliados respecto de los compromisos políticos del Gobierno.

La última reunión de comisión dedicada al proyecto se realizó el 15 de septiembre, después de cuatro meses sin encuentros. Desde entonces, las conversaciones no consiguieron destrabar las principales diferencias. La posición del Gobierno consiste en eliminar las PASO e incorporar en la misma iniciativa el debate sobre Ficha Limpia, que establece restricciones para las candidaturas de personas alcanzadas por determinadas causas penales.

Los aliados, en cambio, prefieren discutir la suspensión de las primarias en lugar de su eliminación definitiva y reclaman que Ficha Limpia se trate mediante un proyecto separado. La distancia entre ambas posturas continúa condicionando las negociaciones, sin que hasta ahora se hayan registrado avances suficientes para acercar las posiciones.

Otro obstáculo es la desconfianza de los gobernadores frente a la posibilidad de que La Libertad Avanza presente candidatos propios para disputarles el poder en sus provincias, incluso cuando sus legisladores hayan acompañado iniciativas del Gobierno nacional en el Congreso. Entre los aliados existe la preocupación de que los entendimientos parlamentarios no se traduzcan en compromisos electorales recíprocos.

El lanzamiento de Lisandro Catalán en Tucumán aparece como uno de los ejemplos de esa tensión. El ex vicejefe de Gabinete decidió competir en una provincia gobernada por Osvaldo Jaldo, quien se distanció del peronismo en el Congreso y acompañó al oficialismo en distintas votaciones. Para algunos legisladores radicales, esa decisión alimenta las dudas sobre la voluntad del Gobierno de evitar enfrentamientos electorales con mandatarios que colaboran con la Casa Rosada.

En las próximas semanas se esperan reuniones individuales entre Santilli y los gobernadores, especialmente los radicales. Ese sector tiene un peso significativo en la negociación, dado que siete de los diez senadores de la UCR responden a los ejecutivos de sus respectivas provincias. Los reclamos incluyen obras públicas, asistencia financiera y garantías políticas vinculadas con las sucesiones provinciales.

El caso de Mendoza expone esas diferencias. Alfredo Cornejo no puede buscar la reelección y pretende influir en la elección de su sucesor, mientras que los libertarios promueven a Luis Petri, dirigente radical que integra el bloque oficialista y mantiene diferencias con el gobernador.

La discusión electoral también está atravesada por los tiempos institucionales. La Justicia Electoral advirtió que los plazos continúan corriendo, mientras el Congreso permanece a la espera de definiciones de la Casa Rosada. En ese escenario, el Presupuesto aparece como una de las herramientas que el oficialismo podría utilizar para impulsar negociaciones con sus interlocutores.

Por ahora, la eliminación de las PASO continúa sin una mayoría asegurada y la reforma electoral permanece paralizada. Bullrich espera que Santilli avance con los gobernadores, los aliados mantienen sus reservas y el Gobierno todavía debe resolver cómo compatibilizar sus objetivos legislativos con los intereses electorales de quienes necesita para aprobarlos.