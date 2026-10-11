Duhalde impulsa un partido propio para enfrentar a Milei en 2027

Eduardo Duhalde trabaja para convertir el Movimiento Productivo Argentino en un partido político con presencia nacional.

El ex presidente anticipó que busca competir contra el oficialismo en las elecciones presidenciales de 2027.

Duhalde calificó al gobierno de Javier Milei como el peor de la historia y cuestionó su rumbo.

El proyecto pretende reunir a dirigentes del peronismo, el radicalismo y otras fuerzas políticas.

El ex mandatario descartó ocupar un cargo y propuso definir las candidaturas mediante elecciones primarias.

La iniciativa busca dar protagonismo a los sindicatos, representar a los trabajadores y combatir la corrupción estructural.

El Movimiento Productivo Argentino busca convertirse en una nueva herramienta electoral para las presidenciales de 2027. Su impulsor, el ex presidente Eduardo Duhalde, confirmó que trabaja para transformar el espacio en un partido político con presencia nacional y anticipó que confía en derrotar al oficialismo en los próximos comicios. Aunque descartó ocupar un cargo público, aseguró que dedica sus esfuerzos a ampliar la organización y sumar dirigentes de distintos sectores.

“Estoy convencido de que el año próximo vamos a ganar las elecciones”, afirmó Duhalde en un mensaje publicado en redes sociales, en el que también expresó una fuerte crítica a la situación del país y a la administración de Javier Milei. El ex mandatario sostuvo que observa un panorama preocupante y reivindicó su identificación con los trabajadores y las organizaciones sindicales.

“Al país lo veo muy mal. Este es el peor Gobierno de la historia. No tengo recuerdo de gobiernos peores”, manifestó al referirse a la gestión libertaria. Además, aseguró que el rumbo del oficialismo no lo sorprendió y ratificó su distanciamiento de las políticas impulsadas por el Presidente.

Duhalde explicó que el objetivo del Movimiento Productivo Argentino es acompañar a los sindicatos y representar a quienes trabajan, con la intención de construir una alternativa política para las próximas elecciones presidenciales. En ese marco, aclaró que no pretende competir por un puesto dentro de la estructura estatal, aunque afirmó que continuará trabajando para extender la presencia territorial del espacio.

Las críticas al Gobierno se suman a otros cuestionamientos que el ex presidente formuló durante los últimos meses. En agosto, había definido a la administración de Milei como un “gobierno de pelea” y reclamado un cambio en la forma de gobernar. También había planteado entonces la necesidad de impulsar una alternativa política propia, una iniciativa que ahora busca consolidar mediante una estructura partidaria.

El armado que propone Duhalde apunta a reunir a dirigentes del peronismo, el radicalismo y otras fuerzas políticas. La intención es conformar un frente amplio que pueda competir con el oficialismo y superar las divisiones que atraviesan a distintos sectores de la oposición.

Sin embargo, el ex mandatario manifestó dudas sobre las posibilidades del Partido Justicialista de convertirse en una alternativa competitiva por sí solo. “Hoy no veo al justicialismo con intención de juntarse”, señaló al referirse a las diferencias internas del espacio. Según su diagnóstico, las divisiones dificultan la construcción de una estrategia común y obligan a explorar nuevas formas de articulación política.

En cuanto a la selección de candidatos, Duhalde defendió la realización de elecciones primarias y rechazó que las postulaciones se definan mediante decisiones tomadas a dedo. La propuesta busca que los distintos sectores puedan competir dentro de un mecanismo electoral que permita ordenar las candidaturas y resolver las diferencias mediante el voto.

Otro de los ejes que el dirigente plantea para su proyecto es la lucha contra la corrupción estructural. Duhalde sostuvo que ese problema constituye uno de los obstáculos para el desarrollo argentino y afirmó que continuará trabajando sobre esa cuestión mientras tenga fuerzas. También destacó la necesidad de recuperar la unidad política y atender las demandas de los sectores más vulnerables.

La iniciativa busca combinar una oposición directa al Gobierno con la construcción de una organización que integre a trabajadores, sindicatos y dirigentes de diferentes tradiciones partidarias. El ex presidente pretende desempeñar un papel activo en ese proceso, aunque sin presentar una candidatura propia ni aspirar a ocupar una función pública.

El desafío para el Movimiento Productivo Argentino será convertir esas intenciones en una estructura con alcance nacional, presencia en los distritos y capacidad para reunir a sectores que hoy permanecen divididos. Con la mirada puesta en 2027, Duhalde ya expresó su expectativa electoral y comenzó a delinear el espacio con el que pretende disputar el escenario político.