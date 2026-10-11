La Argentina perdió más de 32.000 empresas empleadoras desde la asunción de Milei

En julio desaparecieron en términos netos 948 empleadores, una caída mensual del 0,2%.

Durante los primeros siete meses de 2026 se redujeron 9.682 unidades productivas empleadoras.

Desde noviembre de 2023, la Argentina perdió 32.290 empleadores, un retroceso del 6,3%.

El empleo registrado disminuyó en 437.611 puestos desde noviembre de 2023, una caída del 4,4%.

La industria creció un 1,9% mensual en agosto, pero quedó un 3,2% por debajo del nivel de un año antes.

La construcción avanzó un 0,4% mensual, aunque permaneció un 4,4% por debajo de agosto de 2025.

La cantidad de empresas que tienen trabajadores registrados continuó retrocediendo en julio y profundizó la contracción acumulada desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Según los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), durante ese mes desaparecieron en términos netos 948 empleadores, una baja del 0,2%. De esta manera, en los primeros siete meses del año se contabilizaron 9.682 unidades productivas empleadoras menos, lo que representa una caída del 1,98%.

La comparación con noviembre de 2023, el mes previo a la asunción presidencial, permite dimensionar el retroceso. En ese período, el número de empleadores registrados pasó de 512.357 a 480.067 en julio de 2026. La diferencia equivale a 32.290 unidades productivas menos, una reducción acumulada del 6,3%.

La contracción del universo empresarial estuvo acompañada por una disminución del empleo formal. Durante julio se perdieron otros 3.485 puestos de trabajo registrados, mientras que desde noviembre de 2023 la reducción llegó a 437.611 empleos. Así, la cantidad de trabajadores comprendidos en las estadísticas pasó de 9.857.173 a 9.419.562, lo que representa un retroceso del 4,4%.

Los números muestran que la caída porcentual de los empleadores fue superior a la registrada en los puestos de trabajo. Mientras la cantidad de unidades productivas se redujo un 6,3% desde el inicio del período analizado, el empleo registrado retrocedió un 4,4%. Ambos indicadores reflejan una reducción del entramado de empresas que declaran trabajadores dentro del sistema de riesgos del trabajo y de los puestos laborales vinculados a esas actividades.

El deterioro se produce en un contexto en el que la evolución de la actividad económica presenta resultados dispares. Los indicadores adelantados señalaron que en agosto la economía habría registrado un rebote de al menos el 1%. Sin embargo, esa mejora no alcanzaría para compensar completamente los resultados negativos de julio, mientras que las señales correspondientes a septiembre todavía muestran un comportamiento mixto.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) aportan elementos para evaluar la evolución de dos sectores relevantes: la industria y la construcción. En agosto, la producción industrial creció un 1,9% respecto de julio. Pese a esa mejora mensual, el indicador se mantuvo un 3,2% por debajo del nivel alcanzado en agosto de 2025.

La construcción también mostró un avance frente al mes anterior, aunque de menor magnitud. Su índice registró una suba mensual del 0,4%, pero permaneció un 4,4% por debajo del nivel de agosto del año pasado. De esta forma, ambos sectores exhibieron mejoras en la comparación inmediata, sin recuperar los valores interanuales de referencia.

La diferencia entre los movimientos mensuales y las variaciones interanuales ayuda a explicar por qué los repuntes puntuales no necesariamente implican una recuperación sostenida. Una actividad puede crecer respecto del mes anterior y, al mismo tiempo, continuar por debajo de los niveles registrados un año antes.

En ese escenario, los analistas describen una economía marcada por la volatilidad de corto plazo y con señales de estancamiento cuando se observa una perspectiva más amplia. La evolución de la industria y la construcción muestra avances recientes, pero sus registros interanuales siguen en terreno negativo.

La persistente reducción de empresas empleadoras y puestos registrados agrega otra dimensión al panorama económico. Aunque los indicadores mensuales de actividad puedan mostrar mejoras, los datos acumulados desde noviembre de 2023 reflejan una contracción significativa tanto en la cantidad de empleadores como en el volumen de empleo formal. La evolución de los próximos meses permitirá determinar si los repuntes sectoriales logran sostenerse y acompañar una mejora más amplia del mercado laboral.