El Tesoro vuelve a ofrecer deuda de largo plazo tras cuatro licitaciones

El Tesoro afrontará vencimientos por $4,85 billones, por debajo de los $8,65 billones de finales de septiembre.

La nueva oferta incorpora bonos con vencimientos posteriores a las elecciones de 2027.

Finanzas vuelve a ofrecer instrumentos de mayor duración después de cuatro licitaciones consecutivas sin títulos de largo plazo.

La LECAP S29E7 será la única alternativa de tasa fija incluida en la convocatoria.

El Gobierno mantiene fuera de la licitación al Bonar AO29, que rinde alrededor del 12%.

Los analistas consideran que la compresión reciente de los rendimientos permite ampliar los plazos de financiamiento.

La estrategia del Gobierno para refinanciar sus compromisos en pesos tendrá un cambio en la primera licitación de octubre, con la reincorporación de títulos cuyos vencimientos se extienden más allá de las elecciones presidenciales de 2027. La decisión responde a las preocupaciones del mercado por la concentración de pagos en el corto plazo y busca ampliar los plazos de financiamiento sin convalidar tasas de interés elevadas.

El Tesoro deberá afrontar este martes vencimientos por $4,85 billones, una cifra considerablemente inferior a los $8,65 billones que enfrentó a finales de septiembre. La diferencia entre ambos montos alimenta las expectativas de una renovación elevada de los compromisos, sin que sea necesario ofrecer rendimientos significativamente superiores para atraer a los inversores.

El menú diseñado por la Secretaría de Finanzas incluye una letra de capitalización (LECAP) con vencimiento el 29 de enero de 2027, identificada como S29E7, y tres instrumentos con horizontes más extensos. Entre estos últimos se encuentran el título TAMAR TMG28, que vence el 31 de agosto de 2028; el TXMD9, con vencimiento el 14 de diciembre de 2029 y características vinculadas a CER y TAMAR; y el dual TMVE8, que expira el 28 de enero de 2028 y combina referencias a TAMAR y al dólar.

La principal novedad es la recuperación de alternativas de mayor duración después de cuatro licitaciones consecutivas en las que no se habían ofrecido títulos con vencimientos posteriores a los comicios de 2027. Para Daniel Chodos, jefe de Research y socio de Dhalmore Capital, la reapertura de estos instrumentos representa un giro respecto de la estrategia reciente, que había privilegiado los bonos cortos para evitar convalidar los elevados rendimientos exigidos en los tramos largos de la curva.

La ausencia de opciones de mayor plazo en las subastas anteriores había generado inquietud entre los participantes del mercado, debido al riesgo de acumular vencimientos en pesos que luego resultaran difíciles de refinanciar cada tres meses. La nueva oferta busca atender esa preocupación y aprovechar la compresión de los rendimientos registrada en los últimos días, que permitiría al Gobierno volver a colocar deuda con vencimientos en 2028 y 2029.

En el segmento de tasa fija, la Secretaría de Finanzas ofrecerá únicamente la reapertura de la LECAP S29E7. Su vencimiento se ubica apenas 15 días después del BONCAP T15E7 que había sido incluido en la licitación de finales de septiembre, por lo que el Tesoro conserva una duración similar en esa parte de la oferta. Chodos consideró que la nueva letra luce levemente cara en comparación con el instrumento anterior, una característica que podría facilitar la captación de fondos a un costo relativamente bajo.

La convocatoria tampoco contempla títulos LELINK, dado que en esta oportunidad no hay vencimientos de instrumentos dólar-linked que deban ser renovados. El próximo compromiso de ese tipo será el correspondiente a la letra D30O6, previsto para finales de octubre.

Otro dato relevante es que el Gobierno mantiene fuera de la oferta al Bonar en dólares AO29. La decisión supone evitar, por ahora, la emisión de un instrumento cuyo rendimiento actual ronda el 12%, en un contexto en el que las tasas exigidas por el mercado para ese tipo de deuda se ubican por encima de los dos dígitos. Según Chodos, todavía quedan por emitir alrededor de u$s774 millones de los u$s2.000 millones autorizados para ese título.

Mariano Ortiz Villafañe, economista jefe de Aldazabal y Cía., coincidió en destacar que la mejora reciente de los rendimientos permitió recuperar la posibilidad de ofrecer bonos duales con vencimientos en 2028 y 2029. Sin embargo, señaló que el AO29 continuará sin ser reabierto por cuarta subasta consecutiva.

La licitación servirá así para medir hasta qué punto el Tesoro puede sostener una elevada renovación de sus compromisos inmediatos y, al mismo tiempo, extender los plazos de la deuda en pesos sin asumir el costo de las tasas que actualmente demanda el mercado para los instrumentos de mayor duración.