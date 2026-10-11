Trump aseguró que Putin quiere un acuerdo de paz con Ucrania y acusó a Zelensky de bloquearlo

El presidente estadounidense afirmó que, tras una conversación telefónica con el mandatario ruso, percibió una voluntad de alcanzar un entendimiento para poner fin a la guerra. Sin embargo, responsabilizó al líder ucraniano por la falta de avances y elevó la tensión diplomática al cuestionar su continuidad en el poder.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sacudir el escenario internacional al asegurar que su par ruso, Vladímir Putin, desea alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, pero sostuvo que el mandatario ucraniano, Volodímir Zelensky, no estaría dispuesto a aceptar una salida negociada.

Las declaraciones se produjeron después de una conversación telefónica entre Trump y Putin, realizada el viernes, en la que ambos dirigentes abordaron la guerra y las posibilidades de reactivar las negociaciones diplomáticas.

“Rusia quisiera llegar a un acuerdo”, sostuvo Trump ante los periodistas, al tiempo que insistió en que el conflicto podría haberse resuelto en distintas oportunidades. Según su interpretación, la falta de entendimiento responde, en buena medida, a la actitud de Zelensky frente a las propuestas de negociación.

El mandatario estadounidense afirmó, además, que Putin le transmitió un fuerte interés en alcanzar un arreglo. Sin embargo, esas expresiones no representan un acuerdo concreto ni garantizan que Moscú esté dispuesto a aceptar las condiciones que Ucrania considera necesarias para alcanzar una paz duradera.

Una nueva escalada en la relación entre Washington y Kiev

Las declaraciones de Trump fueron más allá de una evaluación sobre las posibilidades de paz. El sábado, el presidente norteamericano llegó a plantear que Ucrania necesita un nuevo mandatario capaz de negociar un entendimiento con Rusia, cuestionando abiertamente el liderazgo de Zelensky.

Trump también criticó los ataques ucranianos contra refinerías petroleras rusas, al considerar que esas operaciones contribuyen a agravar los problemas de abastecimiento y los precios del combustible. Según el presidente estadounidense, Kiev debería detener esas acciones.

La ofensiva verbal se produjo en medio de un nuevo foco de tensión entre Washington y Kiev, luego de que Trump anunciara un acuerdo para facilitar la exportación de diésel ruso hacia Estados Unidos y los mercados internacionales, con el objetivo de aliviar la presión sobre los precios de la energía.

Zelensky cuestionó duramente esa decisión y advirtió que los ingresos adicionales que obtenga Moscú por la venta de combustibles podrían contribuir a financiar la guerra. El mandatario ucraniano consideró que la medida favorece los intereses rusos en un momento en que su país continúa bajo ataque.

Las negociaciones siguen estancadas

Mientras Trump sostiene que Putin quiere alcanzar un acuerdo, la posición rusa y las condiciones planteadas por ambas partes muestran que todavía existen importantes obstáculos para una solución negociada.

Uno de los principales puntos de conflicto es territorial. Moscú mantiene exigencias sobre regiones ucranianas que sus fuerzas no controlan completamente, mientras que Kiev reclama garantías de seguridad y rechaza cualquier salida que comprometa su soberanía.

Además, después de la conversación telefónica entre Trump y Putin, desde el Kremlin se advirtió que la reanudación inmediata de las negociaciones trilaterales con participación de Estados Unidos, Rusia y Ucrania no parece cercana. Moscú atribuyó esa dificultad a los recientes ataques ucranianos con drones, mientras Kiev sostiene que tiene derecho a defenderse de la invasión rusa.

En paralelo, representantes estadounidenses, ucranianos y europeos mantuvieron reuniones en Miami para intentar avanzar en una propuesta común que permita reactivar los esfuerzos diplomáticos.

El futuro de la guerra, entre la diplomacia y la desconfianza

Las últimas declaraciones de Trump vuelven a colocar a Ucrania en una posición delicada frente a su principal aliado militar y diplomático. La posibilidad de un acuerdo depende no solamente de la voluntad expresada por los presidentes, sino también de las condiciones concretas que cada gobierno esté dispuesto a aceptar.

Por ahora, no existe un acuerdo de paz anunciado ni una fecha confirmada para el final de la guerra. Las diferencias territoriales, las garantías de seguridad y la continuidad de los ataques siguen siendo obstáculos centrales.

El interrogante es si la presión de Trump conseguirá acercar a Moscú y Kiev a una mesa de negociación o si, por el contrario, profundizará las diferencias entre Washington y el gobierno ucraniano.

La afirmación de que Putin quiere la paz constituye, por el momento, la interpretación del presidente estadounidense sobre su conversación con el líder ruso. Convertir esa declaración en un acuerdo concreto exigirá concesiones verificables y garantías que permitan poner fin a una guerra que continúa causando víctimas y destrucción.