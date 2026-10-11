El papa León XIV anunció que deberá ser operado de un nódulo en el pulmón: preocupación en el Vaticano y expectativa por su recuperación

El papa León XIV anunció este domingo que deberá someterse a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones. La noticia fue comunicada por el propio pontífice al finalizar el rezo del Ángelus, ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Según informó el medio oficial de comunicación de la Santa Sede, la anomalía fue descubierta durante controles médicos recientes y se encuentra en una fase muy inicial y bien delimitada. Por recomendación de los médicos, el Papa decidió avanzar con la operación, que está prevista para los próximos días.

El anuncio generó atención internacional, especialmente porque se produce a pocas semanas del viaje pastoral que el pontífice tiene previsto realizar por Sudamérica, incluida la Argentina.

Una intervención programada para los próximos días

El director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó que la operación está prevista para los primeros días de la próxima semana y que, posteriormente, se estima que el Papa permanecerá internado alrededor de siete días para su recuperación. El procedimiento se realizará en el Policlínico Gemelli de Roma, un hospital que ha atendido a otros pontífices.

León XIV, de 71 años, explicó que los médicos consideraron conveniente intervenir para retirar el nódulo. Hasta el momento, el Vaticano no informó que la lesión sea cancerosa ni confirmó un diagnóstico de cáncer. La naturaleza del nódulo deberá determinarse mediante la evaluación médica correspondiente, por lo que resulta prematuro sacar conclusiones sobre su gravedad.

La Argentina, pendiente de la evolución del pontífice

Uno de los aspectos que genera mayor expectativa es el viaje pastoral que León XIV tiene previsto realizar por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

Según las informaciones publicadas este domingo, la visita continúa en la agenda prevista, aunque la recuperación posterior a la cirugía será un factor importante para confirmar el desarrollo del itinerario. En la Argentina existe especial interés por la llegada del pontífice, que sucedió al papa Francisco tras su fallecimiento en abril de 2025.

Un mensaje de transparencia y un pedido de oración

Al comunicar la noticia, el Papa agradeció la cercanía espiritual de los fieles y pidió que lo acompañen con sus oraciones. Su decisión de hacer pública la situación permitió conocer de primera mano los motivos de la intervención, en un momento en el que la salud del jefe de la Iglesia católica despierta atención en todo el mundo.

Por ahora, la información oficial señala que el nódulo fue detectado tempranamente y que los médicos recomendaron su extirpación. La evolución posterior a la operación y los resultados de los estudios serán determinantes para conocer con mayor precisión el estado de salud del pontífice.

Mientras tanto, la atención está puesta en su recuperación y en la posibilidad de que pueda mantener sus compromisos pastorales de las próximas semanas.