La Muestra Industrial reunirá en Rafaela a grandes compradores y empresas de cinco países

La Muestra Industrial "En el Centro de Todo" sumará tres rondas de negocios, una por jornada, con el objetivo de generar encuentros concretos entre empresas y nuevas oportunidades comerciales.



El Día 1 estará destinado a grandes compradores, con la participación de EPE, Litoralgas, Techint, Maniagro Argentina, Sinteplast y Adecoagro, que podrán vincularse con industrias y proveedores de la región.



El Día 2 estará enfocado en consumo masivo, con la participación de Cormorán, Grupo SAR, 2000, Montana S.A., Varsa, Alzarsi, Uniagro y Merfixsa. La jornada permitirá generar contactos entre fabricantes, supermercados, distribuidores, importadores y operadores comerciales, ampliando las posibilidades de acceso a nuevos mercados y canales de comercialización.



Por otra parte, el Día 3 contará con una ronda multisectorial, destinada a fortalecer los vínculos entre industrias, comercios y proveedores de servicios. Participarán, entre otras empresas y organizaciones, Limansky, El Norte, Tecnowatt, CETMA, AFG, MP Imar, Enki, Induquímica, Tauro, Inbio, Latina, Cyrus, Crerwery, A&P, Plasticraft, Prosenno, CEDI, AquaR, Inelpa, Fondasy, Basso, VMD y Over.



La participación en las rondas requiere el Acceso Full, que además permite ingresar a las conferencias de los tres días. Los accesos se pueden adquirir a través de www.muestraindustrial.ar, donde también se encuentra disponible la información completa del evento.



La exposición de la Muestra Industrial tendrá entrada libre y gratuita durante las tres jornadas. La actividad se desarrollará los días 14, 15 y 16 de octubre en la Sociedad Rural de Rafaela, y es organizada por NC Producciones, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, el Gobierno Municipal de Rafaela, ACDICAR, Región Centro y Prom Argentina.