Internaron a Gastón Ávila tras la patada en la cara de Álex Arce

Rosario Central consiguió una contundente victoria por 5-0 frente a Independiente Rivadavia, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, pero el resultado quedó en segundo plano por una situación que generó preocupación en el Gigante de Arroyito. Gastón Ávila debió ser trasladado a un sanatorio luego de sufrir un fuerte golpe en el rostro durante el encuentro.

La lesión se produjo a los 39 minutos del primer tiempo, cuando Álex Arce impactó con los tapones de su botín en la cara del defensor del Canalla durante una disputa por la pelota. El árbitro Facundo Tello lo amonestó inicialmente, pero, tras revisar la acción en el VAR, cambió su decisión y expulsó al delantero paraguayo.

Aunque el golpe no habría sido intencional, las consecuencias físicas para Ávila se hicieron evidentes después del partido.

TELLO EXPULSÓ A ARCE POR ESTA PATADA SOBRE ÁVILA El árbitro del encuentro le sacó roja al delantero de Independiente Rivadavia por esta patada sobre el defensor de Rosario Central. #LPFxTNTSports https://t.co/c5lMUo4F5G — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 11, 2026

El parte médico de Gastón Ávila tras el golpe

Según el parte médico oficial, el defensor de Rosario Central sufrió un traumatismo craneofacial izquierdo como consecuencia del impacto recibido durante el encuentro.

Además, en el vestuario presentó un cuadro de hipotensión, mareos, náuseas y cefalea intensa. Ante estos síntomas, el cuerpo médico decidió trasladarlo a la guardia del Sanatorio Mapaci para realizar una evaluación clínica y estudios por imágenes.

El futbolista permanecía bajo observación, a la espera de conocer su evolución clínica.

Ávila fue trasladado al sanatorio tras la goleada de Rosario Central

Una vez finalizado el encuentro, Ávila se dirigió al Sanatorio Mapaci acompañado por integrantes del cuerpo médico del Canalla, con el objetivo de determinar el alcance de la lesión y controlar los síntomas que había presentado.

La evolución del defensor será clave para establecer cuándo podrá regresar a su domicilio y cómo continuará su recuperación.

Mientras Rosario Central celebró una goleada que lo acercó a la cima de la tabla anual, la atención quedó puesta en la salud de Ávila, quien debió ser asistido tras una de las jugadas más impactantes de la jornada.