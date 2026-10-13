La Champions League vuelve con un Manchester City-PSG marcado por el escándalo financiero

Manchester City y Paris Saint-Germain se medirán por la segunda jornada de la UEFA Champions League en un duelo atravesado por los cuestionamientos a sus modelos de financiación y el uso de capitales estatales. El encuentro llega en medio de la controversia que rodea al club inglés, que enfrenta una causa disciplinaria impulsada por la Premier League por presuntas irregularidades financieras.

El Manchester City fue acusado de 115 presuntas infracciones y permanece a la espera de una resolución definitiva sobre el caso. Las posibles sanciones podrían incluir desde la quita de puntos hasta consecuencias deportivas de mayor gravedad, aunque el desenlace dependerá de las decisiones correspondientes.

Manchester City vs. PSG: la Champions League se juega en medio de la polémica

El partido marcará una nueva presentación del Manchester City en su estadio, en un contexto de fuertes cuestionamientos. En su reciente visita a Anfield, el equipo dirigido por Enzo Maresca goleó 3-0 al Liverpool en un encuentro en el que los hinchas locales expresaron su rechazo hacia el conjunto de Manchester.

Entre las manifestaciones que se vieron en las tribunas, una bandera apuntó directamente contra el club: “Después de todo, realmente nos robaste”.

Del otro lado estará el Paris Saint-Germain, bicampeón de la Champions League y otro de los clubes asociados al modelo de financiación respaldado por capitales estatales. En los últimos días, Javier Tebas, presidente de LaLiga de España, volvió a cuestionar públicamente la estructura económica de ambas instituciones.

El dirigente sostuvo que su capacidad financiera no se explica únicamente por los ingresos habituales del mercado futbolístico, sino también por el respaldo económico procedente de recursos estatales. En el caso del Manchester City, el vínculo apunta a Emiratos Árabes Unidos, mientras que el PSG está asociado a Qatar.

Así, el enfrentamiento entre los dos equipos no solo pondrá en juego puntos importantes en la competencia europea, sino que también volverá a situar en el centro de la discusión los modelos de gestión y financiación de algunos de los clubes más poderosos del fútbol mundial.

Los partidos imperdibles de la segunda jornada de la Champions League

La segunda fecha de la UEFA Champions League se disputará entre el martes 13 y el miércoles 14 de octubre, con una agenda cargada de encuentros atractivos y presencia de futbolistas argentinos.

Uno de los cruces destacados del martes será el de Atlético de Madrid y Manchester United, que se enfrentarán en España. El equipo de Diego Pablo Simeone buscará hacerse fuerte como local, mientras que el conjunto inglés intentará conseguir una victoria importante en su regreso al torneo. Entre los argentinos que pueden tener protagonismo aparecen Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Lisandro Martínez.

También sobresalen el partido entre Galatasaray y Barcelona, con el conjunto catalán en un gran momento en la liga española, y el choque entre Inter y Brujas, que tendrá la atención puesta en Lautaro Martínez.

El miércoles, todas las miradas estarán puestas en el duelo entre Manchester City y Paris Saint-Germain. En paralelo, la Roma recibirá al Real Madrid en Italia, en un encuentro que contará con la expectativa por la presencia de futbolistas argentinos como Paulo Dybala, Nahuel Molina, Matías Soulé y Santiago Castro.

Así se jugará la segunda fecha de la UEFA Champions League

Martes 13 de octubre

13.45: Sabah FK vs. Slavia Praga

13.45: Lens vs. Sporting de Lisboa

16.00: Galatasaray vs. Barcelona

16.00: Viking vs. Bayern Múnich

16.00: Villarreal vs. Napoli

16.00: RB Leipzig vs. PSV Eindhoven

16.00: Inter vs. Brujas

16.00: Atlético de Madrid vs. Manchester United

16.00: Arsenal vs. Lille

Miércoles 14 de octubre