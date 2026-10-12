En 2015, Messi los señaló como las futuras estrellas del fútbol: hoy, solo dos juegan en las cinco grandes ligas de Europa

Lionel Messi lleva casi dos décadas marcando una época en el fútbol mundial. Desde su irrupción en el Barcelona, el capitán de la Selección Argentina se convirtió en una de las máximas referencias del deporte y su mirada sobre las nuevas generaciones también despertó interés. En 2015, el rosarino eligió a diez jóvenes promesas como parte de la campaña Backed By Messi. Once años después, sus carreras tomaron caminos muy diferentes.

De los futbolistas seleccionados por Messi, solamente dos aparecen actualmente en alguna de las cinco grandes ligas europeas, según la información difundida: el francés Jérémie Boga, vinculado a la Juventus, y Maxwel Cornet, en el Genoa.

El resto de los nombres recorrió destinos diversos. Algunos llegaron a clubes importantes del fútbol europeo, otros encontraron continuidad en la MLS y distintas competiciones internacionales, mientras que algunos dejaron la actividad profesional o atraviesan etapas sin equipo.

Timo Werner y Miranchuk encontraron su lugar en la MLS

Entre los elegidos por Messi se encontraba el alemán Timo Werner, considerado en aquel momento uno de los proyectos más prometedores de su generación. Tras su recorrido por el fútbol europeo, el delantero llegó a la MLS para incorporarse al San Jose Earthquakes.

Otro de los nombres que juega en Estados Unidos es el ruso Aleksei Miranchuk, quien forma parte del Atlanta United después de su paso por el fútbol italiano y su experiencia en la Atalanta.

Ambos representan el recorrido de varios jugadores de aquella lista, que encontraron nuevas oportunidades lejos de las principales competiciones europeas.

De Chelsea al fútbol polaco: los caminos de Kenedy y Rony Lopes

El brasileño Kenedy también formó parte de las promesas señaladas por Messi en 2015. Su carrera incluyó una etapa en el Chelsea y distintas experiencias en el fútbol internacional. Actualmente, juega en Pachuca, de México.

Por su parte, el portugués Rony Lopes apuntaba a consolidarse entre los grandes talentos del continente europeo. Sin embargo, su trayectoria lo llevó al fútbol polaco, donde juega para el Motor Lublin.

El italiano Accursio Bentivegna también continúa en actividad, aunque lejos de la máxima categoría de su país: integra el plantel de Casertana FC, equipo de la Serie C italiana.

Los elegidos por Messi que se retiraron o están sin club

La lista de 2015 también incluyó futbolistas cuyas carreras tomaron un rumbo diferente al que se proyectaba en aquel momento.

El estadounidense Gyasi Zardes, con una extensa trayectoria en la MLS, puso fin a su carrera profesional después de su última etapa en Austin FC.

Khiry Shelton, por su parte, quedó sin equipo tras su paso por Sporting Kansas City. Una situación similar atraviesa James Wilson, el exdelantero del Manchester United que pasó por distintas categorías del fútbol inglés.

Así, la selección que Messi realizó hace once años permite observar cómo las proyecciones sobre el futuro de los jóvenes talentos no siempre se traducen en una carrera sostenida en la élite europea.

Inter Miami y el sueño de ver a Messi en la Copa Libertadores

Mientras las trayectorias de aquellas promesas siguen caminos diferentes, Messi continúa protagonizando debates sobre los desafíos que todavía podría afrontar en su carrera. Uno de ellos es la posibilidad de disputar la Copa Libertadores con Inter Miami.

El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, se refirió a esa posibilidad durante su despedida, mientras que desde el entorno del equipo estadounidense también surgieron comentarios favorables a la idea.

“Por supuesto, nos encantaría mucho, y sería algo fantástico. Creo que es una de las pocas competiciones, si no la única, que aún falta en el palmarés de Leo”, expresó el entrenador argentino Kily González, según las declaraciones citadas.

De todos modos, una eventual participación de un equipo de la MLS en la Libertadores dependería de acuerdos institucionales y de las condiciones que establezcan las confederaciones involucradas. Por el momento, la posibilidad permanece como una idea que genera expectativa entre los aficionados.

La carrera de Messi continúa despertando interés tanto por sus propios desafíos como por su capacidad para identificar a jóvenes talentos. Sin embargo, el paso del tiempo demuestra que el camino hacia la élite depende de múltiples factores y que no todas las promesas consiguen consolidarse en las grandes ligas europeas.