Tolosa Paz cuestionó el modelo económico de Milei y denunció un “equilibrio fiscal ficticio”

Tolosa Paz calificó de “ficticio” el equilibrio fiscal del Gobierno de Milei.

La diputada anticipó que Unión por la Patria insistirá en el Congreso con el rechazo al DNU 70/2023.

Cuestionó los efectos de las desregulaciones sobre alquileres, créditos, tarjetas y prepagas.

Reclamó investigar posibles irregularidades en pensiones por discapacidad sin aplicar recortes generalizados.

Advirtió sobre las dificultades de la industria, la construcción y el comercio, y mencionó una capacidad instalada cercana al 58%.

Propuso una alternativa peronista que combine estabilidad fiscal, producción, crecimiento y protección social.

La diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, cuestionó el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y advirtió sobre las consecuencias sociales del ajuste aplicado en distintas áreas del Estado. La legisladora sostuvo que la administración nacional presenta como un logro el orden de las cuentas públicas, pero consideró que ese resultado no refleja la situación económica y social del país. En ese contexto, reclamó una política que combine equilibrio fiscal, protección social y recuperación de la actividad productiva.

Durante una entrevista, Tolosa Paz también apuntó contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, al que definió como “el terror de todos nosotros”. Según explicó, las desregulaciones impulsadas mediante esa norma tienen efectos sobre cuestiones cotidianas, entre ellas los alquileres, los créditos bancarios, las tarjetas de crédito y las empresas de medicina prepaga. Frente a ese escenario, anticipó que su espacio político insistirá en el Congreso con el rechazo al decreto.

La diputada planteó que las consecuencias de las medidas económicas exceden la discusión sobre las cuentas públicas y alcanzan directamente a las familias, que enfrentan dificultades para sostener sus compromisos financieros. Por ese motivo, señaló que el endeudamiento de los hogares y los problemas que atraviesan distintos sectores sociales forman parte de los asuntos que deben ocupar la agenda parlamentaria.

Uno de los puntos centrales de sus cuestionamientos estuvo relacionado con las políticas destinadas a las personas con discapacidad. Tolosa Paz sostuvo que, si el Gobierno identifica irregularidades en el otorgamiento de pensiones, debe investigarlas y presentar las conclusiones correspondientes. Sin embargo, rechazó que la existencia de posibles incumplimientos se convierta en una justificación para aplicar recortes generalizados que afecten a quienes necesitan asistencia.

En esa línea, defendió la continuidad de las prestaciones y cuestionó las reducciones de recursos que, a su entender, perjudican a los sectores más vulnerables. Para la legisladora, el ordenamiento de las finanzas públicas no puede evaluarse de manera aislada de sus consecuencias sobre la población. “No te sirven de nada una cosa sin la otra”, afirmó al explicar por qué considera indispensable que el equilibrio fiscal esté acompañado por un equilibrio social.

La diputada también puso en discusión la sustentabilidad del programa económico al señalar que, mientras el Ejecutivo destaca el ajuste, se postergan obras públicas, se acumulan deudas con contratistas y se reducen recursos destinados a universidades, discapacidad y salud. Desde su perspectiva, estas decisiones comprometen servicios esenciales y profundizan las dificultades que enfrentan distintos sectores de la sociedad.

En el plano productivo, Tolosa Paz describió un panorama complejo para la industria, la construcción y el comercio. Como parte de su diagnóstico, mencionó una utilización promedio de la capacidad instalada cercana al 58%, indicador que vinculó con el deterioro de la actividad. Al cuestionar la posibilidad de que el esquema económico revierta esa situación, expresó: “No hay forma de que esto arranque”.

Sus críticas también estuvieron dirigidas al rumbo impulsado por Milei y el ministro Luis Caputo, al que atribuyó dificultades para generar una recuperación económica sostenida. La legisladora contrapuso esa orientación con la necesidad de fortalecer la producción y evitar que el ajuste de las cuentas públicas se traduzca en mayores obstáculos para el funcionamiento de las empresas y el sostenimiento del empleo.

Finalmente, Tolosa Paz planteó que el peronismo debe trabajar en la construcción de una alternativa económica que permita recuperar el crecimiento y promover un desarrollo sostenible. Para ello, consideró necesario articular estabilidad fiscal, impulso productivo y protección social, además de elaborar propuestas concretas y reforzar el posicionamiento político del espacio en cuestiones como la seguridad.

El planteo de la diputada coloca en el centro de la discusión la relación entre el equilibrio de las cuentas públicas y las condiciones de vida de la población. Su posición es que la estabilidad fiscal, por sí sola, no alcanza si no está acompañada por medidas que atiendan las necesidades sociales y contribuyan a reactivar la economía.