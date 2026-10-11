Santa Fe renovó la web de los más buscados: ya detuvieron a 16 prófugos y pagaron $92 millones en recompensas

El Gobierno de Santa Fe renovó la plataforma digital de personas más buscadas, una herramienta destinada a reforzar la localización de prófugos y promover la colaboración de la ciudadanía en investigaciones judiciales.

La actualización fue impulsada a través del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial y permite consultar, desde un mismo sitio, información sobre personas buscadas por la Justicia, recompensas vigentes, pedidos de colaboración para esclarecer delitos y solicitudes de paradero.

Según los datos oficiales difundidos, desde la puesta en marcha de esta política fueron detenidos 16 prófugos considerados de alta peligrosidad. Además, se abonaron $92 millones en recompensas a personas que brindaron información considerada relevante para el avance de las investigaciones.

La renovación apunta a centralizar los datos y facilitar el acceso de la población a información útil para colaborar con las autoridades. De esta manera, el sistema busca fortalecer los mecanismos de búsqueda y mejorar la participación ciudadana en la resolución de causas penales.