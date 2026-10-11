Tener empleo ya no alcanza: la pobreza golpea a los jóvenes santafesinos

Tener trabajo no siempre significa llegar a fin de mes. Esa es una de las principales conclusiones de un informe publicado en septiembre de 2026 por el Monitor Político y Social del Centro de Estudios Demos, que advierte sobre las dificultades que enfrentan los jóvenes de Santa Fe para mejorar sus condiciones de vida a través del empleo.

El estudio pone el foco en una problemática cada vez más relevante: contar con una ocupación no garantiza ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas. En este escenario, muchos jóvenes continúan expuestos a situaciones de vulnerabilidad económica, incluso cuando logran insertarse en el mercado laboral.

La situación refleja los desafíos que atraviesa la juventud santafesina, marcada por las dificultades para acceder a empleos de calidad y alcanzar una estabilidad económica que les permita proyectar su futuro.

Los resultados también reabren el debate sobre la calidad del empleo, los niveles salariales y las oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones, en un contexto en el que trabajar no siempre representa una salida efectiva de la pobreza.