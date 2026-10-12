Katopodis se mostró preparado para competir por la gobernación bonaerense en 2027 y respaldó a Kicillof

Gabriel Katopodis afirmó que se siente preparado para competir por la gobernación bonaerense en 2027.

El ministro recordó su experiencia como intendente, funcionario nacional y actual integrante del gobierno provincial.

Katopodis sostuvo que el momento actual debe estar dedicado a la gestión y no a definir candidaturas.

El funcionario afirmó que la elección del próximo candidato a gobernador deberá responder a la voluntad de los bonaerenses.

El ministro respaldó a Axel Kicillof por su confrontación con el Gobierno de Javier Milei desde el inicio de la gestión libertaria.

Katopodis destacó la confianza de Kicillof en la posibilidad de construir una alternativa política capaz de derrotar electoralmente al oficialismo nacional.

El armado político del peronismo de cara a las elecciones de 2027 comienza a mostrar posibles aspirantes a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. En ese escenario, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, manifestó que se siente preparado para competir por el cargo, aunque aclaró que la prioridad actual debe estar puesta en la gestión y en la construcción de una alternativa al Gobierno de Javier Milei.

Durante una entrevista radial, el funcionario confirmó que tiene confianza en sus capacidades para asumir esa responsabilidad y recordó su trayectoria en distintos niveles de la administración pública. Su experiencia como intendente, su paso por el Gabinete nacional y su actual función dentro del gobierno de Axel Kicillof fueron los antecedentes que mencionó al explicar por qué considera que está en condiciones de afrontar una eventual candidatura.

“Me han preguntado si yo quería ser, si me siento preparado. Bueno, por supuesto que sí, que me tengo mucha confianza”, sostuvo Katopodis, al reconocer sus aspiraciones políticas. Sin embargo, evitó presentar esa posibilidad como una decisión electoral definida y buscó diferenciar el momento actual de la etapa en la que deberán resolverse las candidaturas.

“Este no es un año electoral, este no es un año de candidatura, pero sí es un año para laburar mucho”, afirmó. Con esa definición, el ministro se alineó con la postura de Kicillof de priorizar el trabajo de gestión antes de avanzar en una discusión pública sobre los nombres que podrían representar al peronismo en los próximos comicios.

Katopodis también sostuvo que la selección del futuro candidato deberá estar vinculada con la decisión de los ciudadanos de la provincia. “El mejor candidato a gobernador va a ser, de vuelta, el que lo elija la gente”, expresó. De esa manera, dejó abierta la posibilidad de participar de la competencia interna del espacio, sin afirmar que ya tenga asegurada una postulación ni que exista una definición sobre el mecanismo de selección.

El funcionario, además, buscó despegar su compromiso político de la posibilidad de ocupar un cargo determinado. En ese sentido, aseguró que su disposición a confrontar con las políticas nacionales no depende de una candidatura. “Desde cualquier lugar, y ya me conocen ustedes, no necesito ningún cargo para poner toda mi energía y mi fuerza en que esto se termine”, manifestó, en referencia a la administración libertaria.

El respaldo a Kicillof y la estrategia frente a Milei

Más allá de sus propias aspiraciones, Katopodis dedicó una parte importante de sus declaraciones a destacar el posicionamiento político del gobernador bonaerense. Para el ministro, la confrontación que Kicillof mantiene con el Gobierno nacional desde el comienzo de la gestión de Milei constituye un elemento central para la construcción de una alternativa opositora.

Al defender esa postura, cuestionó a quienes, según su interpretación, no sostuvieron una posición firme frente a la administración libertaria. “¿Quién estuvo desde el primer día enfrente? ¿Quién se plantó desde el primer día y no se entregó por dos aguchitos? ¿Quién no se arrodilló y se dejó extorsionar? Bueno, ese es Axel”, expresó.

El ministro también destacó la confianza del gobernador en las posibilidades electorales del peronismo. “Está convencido de que se le puede ganar a Milei”, afirmó, al describir la perspectiva con la que Kicillof enfrenta los próximos desafíos políticos.

Según Katopodis, esa convicción puede contribuir a fortalecer a los dirigentes y sectores que buscan construir una propuesta alternativa al oficialismo nacional. No obstante, consideró que esa tarea requiere trabajo sostenido, organización política y propuestas concretas, en lugar de concentrar anticipadamente las discusiones en las candidaturas.

Las declaraciones del ministro se producen mientras distintos sectores del peronismo comienzan a delinear sus estrategias para 2027. La provincia de Buenos Aires ocupa un lugar central en ese proceso por su peso político y electoral, mientras Kicillof se mantiene como una de las principales figuras opositoras y un actor relevante en la definición del futuro armado.

En ese contexto, Katopodis dejó planteada su disposición a competir por la gobernación, pero sin abandonar el discurso de priorizar la gestión. Su posicionamiento combina el reconocimiento de sus aspiraciones personales con el respaldo al liderazgo de Kicillof y la intención de consolidar una alternativa política frente a Milei.