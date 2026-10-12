Grabois respaldó a Kicillof como candidato presidencial del peronismo si Cristina Kirchner no compite

Grabois afirmó que Kicillof debería ser el candidato presidencial del peronismo si Cristina Kirchner no puede competir.

El dirigente de Patria Grande descartó a Sergio Uñac como una alternativa para encabezar la fórmula.

Grabois destacó el papel político del gobernador bonaerense frente al Gobierno de Javier Milei.

El referente social sostuvo que la discusión electoral debe acompañarse con un programa de gobierno.

Cuestionó la utilidad de una interna peronista si Cristina Kirchner no puede participar.

Reclamó que el acceso a la tierra, la vivienda y la urbanización de barrios populares integren la agenda del próximo gobierno.

La discusión por el liderazgo del peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027 volvió a quedar expuesta luego de que el dirigente social Juan Grabois señalara al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, como la alternativa para encabezar la fórmula presidencial en caso de que Cristina Kirchner no pueda presentarse. El referente de Patria Grande sostuvo que no hay otra opción que considere viable y reclamó, al mismo tiempo, que el espacio opositor avance en la elaboración de un programa de gobierno.

“Si Cristina no es candidata, es obvio que el candidato es Axel. Cualquier otra cosa es un delirio total”, afirmó Grabois durante una entrevista radial. En sus declaraciones, destacó el lugar que ocupa el mandatario provincial dentro del escenario político actual y expresó su confianza en que podría competir contra el presidente Javier Milei en los próximos comicios.

“Axel es un actor fundamental de este momento histórico, estoy seguro de que le puede ganar a Milei”, sostuvo el dirigente, al dejar en claro su respaldo a Kicillof como eventual candidato presidencial. Sus expresiones se inscriben en una etapa en la que distintos sectores del peronismo debaten cómo reorganizarse, definir liderazgos y establecer una estrategia común para 2027.

Grabois confirmó que mantiene conversaciones tanto con Cristina Kirchner como con el gobernador bonaerense, aunque diferenció esa relación política de su posición sobre la sucesión presidencial. Si la ex presidenta no estuviera en condiciones de competir, consideró que la candidatura debería recaer en Kicillof, sin abrir la discusión a otras figuras.

En ese sentido, rechazó la posibilidad de promover al senador nacional y ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, como una alternativa. “No podés inventar un Uñac. Eso es un delirio. No va a suceder”, manifestó, al insistir en que el mandatario bonaerense es, a su entender, la única opción posible si Cristina Kirchner queda fuera de la carrera electoral.

Sin embargo, el dirigente social advirtió que la reorganización del peronismo no debería concentrarse exclusivamente en la elección de un candidato. Para Grabois, la definición de un liderazgo debe estar acompañada por un proyecto que permita establecer objetivos y compromisos concretos. En ese marco, planteó la necesidad de contemplar las diferentes realidades provinciales y las demandas de sus habitantes.

La discusión sobre una eventual interna partidaria también formó parte de sus declaraciones. Grabois consideró que ese mecanismo puede servir para resolver diferencias dentro del espacio, pero puso en duda su utilidad si Cristina Kirchner no tiene la posibilidad de participar. Según explicó, una competencia interna para determinar quién conduce al peronismo perdería sentido si la principal referente del sector no pudiera presentarse.

“Si hay una interna para ver quién conduce al peronismo y la principal referente no puede competir, no funciona la interna. No sirve la interna”, afirmó. De ese modo, vinculó la legitimidad del proceso de selección con las condiciones en las que se desarrolle y con la participación de la ex mandataria.

Además de la cuestión electoral, Grabois puso el foco en las reivindicaciones sociales que, a su juicio, deberían ocupar un lugar central en un eventual gobierno peronista. Entre sus prioridades mencionó el acceso a la tierra, la posibilidad de que los argentinos consigan terrenos para construir sus viviendas y la urbanización de los barrios populares.

El dirigente sostuvo que el rumbo de una futura administración también estará condicionado por la intensidad de los reclamos sociales actuales. “Lo que va a marcar la cancha al próximo gobierno va a ser la intensidad de las luchas de este momento”, expresó, al plantear que las demandas populares deben incidir en las decisiones de quienes aspiren a gobernar.

En esa línea, reclamó que el cumplimiento de esas reivindicaciones se mantenga como una exigencia permanente, incluso si quien ocupa la Presidencia pertenece a su propio espacio político. Para Grabois, la discusión rumbo a 2027 comprende tanto la definición de una candidatura, con Kicillof como su alternativa si Cristina Kirchner no compite, como la construcción de un programa que incorpore las necesidades sociales y territoriales.