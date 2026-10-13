Boca sigue de cerca la recuperación de Paredes: el trabajo especial que realiza y cuándo podría volver a jugar

En la recta final del semestre, Boca Juniors sufrió una baja sensible: Leandro Paredes padeció un desgarro de grado 2 en el isquiotibial derecho y estará fuera de las canchas durante al menos tres semanas. La lesión obliga al entrenador Rodolfo Arruabarrena a buscar alternativas para reemplazar a su capitán y una de las principales figuras del equipo.

El mediocampista, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, se perderá la serie de semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama y varios compromisos correspondientes al Torneo Clausura 2026.

En este contexto, el objetivo del futbolista es avanzar en su recuperación para regresar en uno de los partidos más importantes del calendario: el Superclásico ante River.

El trabajo especial de Paredes para volver cuanto antes

En el programa Planeta Boca Juniors, el periodista Luciano Cofano reveló que Paredes puso en marcha un plan de recuperación personalizado para intentar regresar a las canchas lo antes posible, aunque sin descuidar los tiempos necesarios para superar la lesión.

El mediocampista trabaja diariamente con un kinesiólogo de su confianza, con quien mantiene una relación profesional desde hace varios años. Según explicó Cofano, el especialista se acerca a su domicilio para realizar las sesiones de rehabilitación.

“Está trabajando con un kinesiólogo de su confianza, con el que trabaja hace muchísimos años. Está yendo todos los días a su casa a trabajar con él. Paredes sabe que necesita descansar y parar. No es este momento, pero no fue su elección. Fue por obligación. Toca esto. Se apunta a que Paredes vuelva al clásico”, detalló el periodista.

De esta manera, el cuerpo médico y el futbolista apuntan a una recuperación que le permita estar disponible para el duelo ante River, aunque su regreso dependerá de la evolución física durante las próximas semanas.

Cuándo podría volver a jugar Leandro Paredes en Boca

El Superclásico entre Boca y River está programado para el 1 de noviembre en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura, y aparece como el principal objetivo para el regreso del capitán xeneize.

El encuentro será determinante para las aspiraciones de Boca tanto en la lucha por avanzar a los playoffs como en la Tabla Anual. Además, River podría llegar a ese compromiso con objetivos importantes en juego dentro del campeonato.

Antes de ese partido, el conjunto de Arruabarrena deberá afrontar una serie de encuentros decisivos sin una de sus piezas fundamentales. La intención será sostener el rendimiento del equipo mientras Paredes continúa con su rehabilitación.

Los partidos que se perdería Leandro Paredes con Boca

De acuerdo con el calendario previsto y los plazos iniciales de recuperación, el mediocampista podría ausentarse en los siguientes compromisos:

Boca vs. Vasco da Gama: ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, 13 de octubre.

Boca vs. Talleres de Córdoba: Torneo Clausura, 16 de octubre.

Vasco da Gama vs. Boca: vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, 20 de octubre.

Independiente vs. Boca: Torneo Clausura, 25 de octubre.

El Superclásico del 1 de noviembre aparece como la fecha marcada para su posible regreso. Sin embargo, la disponibilidad de Paredes dependerá de cómo evolucione la lesión y de que pueda volver a competir sin riesgos de una recaída.