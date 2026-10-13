Habló Cris Morena luego de que su nieto contara que fue víctima de violencia

Cris Morena se expresó públicamente luego de que su nieto Valentín contara que fue víctima de violencia por parte de su padre, Darío Giordano. La productora compartió un mensaje en sus redes sociales acompañado de una foto familiar en la que aparecen ella, su exmarido, Gustavo Yankelevich, y sus tres nietos: Franco, Valentín y Azul.

“Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo”, escribió la creadora de éxitos televisivos, en una publicación que rápidamente recibió numerosas muestras de apoyo y cariño.

Hasta el momento, Cris no se había pronunciado directamente sobre la situación que atravesaron sus nietos Franco y Valentín. Sin embargo, Gustavo Yankelevich destacó que su exmujer tuvo un papel fundamental al advertir que algo no estaba bien.

“La primera que se dio cuenta fue Cris, que me dijo que algo estaba pasando con los chicos y que prestara atención”, contó el productor en diálogo con Mediodía Noticias, por eltrece. Además, reveló que, poco tiempo después, su nieto Franco le pidió irse a vivir con él.

La publicación de Cris Morena generó una fuerte repercusión entre sus seguidores, que dejaron cientos de mensajes de apoyo para ella y toda la familia. “Los ángeles que puso Romina para cuidar a sus tres hijos”, “Qué abuelos”, “A los chicos se los escucha y se les cree siempre. Gracias por haberlo hecho”, “Gracias por actuar en representación de esa mamá” y “Una familia muy valiente” fueron algunos de los comentarios que se repitieron.

El pedido especial que Romina Yan le había hecho a Cris Morena sobre sus hijos

Tras el testimonio público de Valentín Yankelevich sobre la violencia que denunció haber sufrido por parte de su padre, Darío Giordano, volvió a circular en las redes sociales una entrevista en la que Cris Morena recordaba un pedido particular que le había hecho su hija, Romina Yan. Sus palabras adquirieron una nueva dimensión a la luz de lo ocurrido.

Durante una entrevista en Morfi, Todos a la mesa, por Telefe, la productora contó que solía terminar las grabaciones de Casi Ángeles a mediados de septiembre. Sin embargo, recordó que, una semana antes de finalizar ese trabajo, Romina le pidió que se llevara a sus hijos.

“Yo terminaba Casi Ángeles casi siempre para mediados de septiembre. Y Romina una semana antes me dice: ‘Mamá, necesito que te lleves a los chicos’”, relató.

Cris explicó que solía pasar los fines de semana con sus nietos porque a su hija le gustaba tener momentos de tranquilidad, ya fuera sola o junto a su marido.

En aquella oportunidad, sin embargo, la productora le explicó que estaba terminando una temporada teatral y que no podía llevarse a los chicos en ese momento. Según recordó, Giordano tampoco estaba en la ciudad, ya que se había ido a Córdoba o a otro lugar.

“Le dije: ‘Ro, no me puedo llevar a los chicos porque estoy terminando el teatro y vos sabés que yo no subo al principio, subo el último día’. Y me dijo: ‘Mamá, necesito que te los lleves’. ‘Pero Ro, si estás sola, si justo Darío no estaba, se había ido a Córdoba o algo así, por favor, te lo pido’”, contó.

Finalmente, Cris accedió al pedido de su hija. Entonces, recordó el momento en que Romina la detuvo, la miró fijamente y le hizo una solicitud que quedó grabada en su memoria.

“Entonces le dije esto: ‘Está bien’. E iba marcha atrás y me frena así, me mira fijo y me dice: ‘Cuida a mis hijos’. Al otro día yo me quedé con los chicos”, relató.

La productora también recordó un mensaje que recibió de Romina al día siguiente. “Levantó el teléfono y tenía un mensaje de ella que me decía: ‘Mamá, me levanté a las 4 de la mañana, me fui al espejo, me miré y me di cuenta de que cada vez soy más parecida a vos; por eso siempre vuelvo a vos’”, concluyó.

El recuerdo de aquella conversación volvió a cobrar relevancia en medio de la preocupación por el bienestar de los hijos de Romina Yan y de las muestras de apoyo que recibió la familia tras conocerse el testimonio de Valentín.