Sorpresa en Shanghái: Carlos Alcaraz quedó eliminado y Alexander Zverev se encamina a cerrar el año como N.º 1 del mundo

El belga Zizou Bergs dio el golpe en el Masters 1000 de Shanghái y eliminó a Carlos Alcaraz en la tercera ronda del torneo chino. Fue 7-5 y 7-6(4) para el tenista europeo, que firmó una de las victorias más importantes de su carrera ante un rival que llegaba en un gran momento tras consagrarse en Tokio.

Alcaraz no consiguió encontrar su mejor versión sobre el cemento asiático y terminó cediendo ante un Bergs sólido, que supo aprovechar las oportunidades en los momentos decisivos. La derrota también tuvo consecuencias en la lucha por la cima del ranking mundial: el español perdió la posibilidad de terminar la temporada 2026 como número uno y Alexander Zverev se aseguró ese lugar.

Shanghái, una cuenta pendiente para Carlos Alcaraz

Después de mostrar un gran nivel en el torneo de Tokio, donde había conseguido su mejor rendimiento desde su regreso de la lesión, Alcaraz llegó a Shanghái con expectativas altas. Sin embargo, nunca logró sentirse cómodo en la cancha y quedó lejos de su mejor tenis.

Bergs, por su parte, planteó un partido exigente, mantuvo la concentración en los puntos importantes y consiguió llevarse ambos sets. El español también evidenció su frustración durante el encuentro, en particular por el estado de las pelotas, un factor que generó su malestar.

De esta manera, Shanghái continúa siendo un torneo esquivo para Alcaraz, que todavía no pudo consagrarse en el certamen. Tras esta eliminación, el tenista de El Palmar deberá enfocarse en el tramo final de la temporada, con el Masters 1000 de París y las ATP Finals de Turín como objetivos principales.

Alexander Zverev, ante un cierre histórico de temporada

La eliminación de Alcaraz también despejó el panorama en la pelea por el número uno del ranking ATP. Alexander Zverev se aseguró terminar 2026 en la cima del tenis mundial por primera vez en su carrera, un logro que representa un hito en su trayectoria.

El alemán buscará consolidar su posición en el circuito y mantener el nivel que lo llevó a competir por los títulos más importantes. Su ascenso también abre interrogantes sobre el futuro del tenis masculino, especialmente ante los problemas físicos que atravesaron Alcaraz y Jannik Sinner.

Con el cierre de la temporada cada vez más cerca, Zverev tendrá la oportunidad de reafirmar su condición de líder y proyectar ese protagonismo hacia 2027.