Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega un mes después de haberse casado

Julieta Prandi sorprendió a sus seguidores al anunciar su separación de Emanuel Ortega, con quien había celebrado su casamiento el pasado 15 de septiembre. La modelo comunicó la decisión a través de sus redes sociales y explicó que, después de seis años de relación, resolvió dar un paso al costado.

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió en un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram.

La conductora también explicó por qué decidió hacer pública la noticia en este momento. Según señaló, prefirió adelantarse a las especulaciones que podrían surgir en los próximos días sobre los motivos de la ruptura.

“Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”, expresó.

En su mensaje, Prandi también hizo referencia al matrimonio y sostuvo que cada pareja establece sus propias reglas y acuerdos, más allá de los aspectos formales de una unión.

“Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”, afirmó.

Por último, la modelo dejó en claro que no tiene intención de brindar más detalles sobre la separación y pidió respeto por el momento personal que atraviesa.

“Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias”, concluyó.

La noticia generó sorpresa debido a la reciente boda de la pareja, que había formalizado su relación el 15 de septiembre. Hasta el momento, ni Julieta Prandi ni Emanuel Ortega dieron precisiones sobre los motivos de la ruptura.