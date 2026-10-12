Jesica Cirio fue mamá por segunda vez

La modelo dio a luz este domingo 11 de octubre en el Sanatorio Otamendi. Según trascendió, el parto fue por cesárea y el recién nacido pesó tres kilos.

Jesica Cirio se convirtió en mamá por segunda vez. La modelo recibió a su hijo este domingo 11 de octubre en el Sanatorio Otamendi, según informó Ángel de Brito a través de sus redes sociales.

De acuerdo con los datos que trascendieron, el nacimiento fue por cesárea y el bebé pesó tres kilos. Además, el periodista señaló que el niño se llamaría Kimi, aunque hasta el momento Cirio no confirmó públicamente el nombre.

Para la llegada de su hijo, la modelo se habría instalado en la suite presidencial del centro médico, donde transcurrió el nacimiento.

Quién es el papá del hijo de Jesica Cirio

El bebé es fruto de la relación de Jesica Cirio con Nicolás Trombino, el empresario con quien comenzó una nueva historia de amor después de su separación de Elías Piccirillo.

Con este nacimiento, Cirio inicia una nueva etapa familiar. Por ahora, se aguarda que la modelo comparta más detalles sobre la llegada del recién nacido y confirme oficialmente su nombre.