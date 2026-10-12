Marta Fort habló de la ausencia de su papá y se sinceró sobre lo que más le dolió

La influencer recordó cómo fue crecer sin su padre, quien murió cuando ella tenía nueve años. En una entrevista con Carolina “Pampita” Ardohain para Infobae, explicó en qué etapa de su vida sintió más su ausencia y destacó el papel de las personas que la acompañaron durante su crianza.

Marta Fort habló sobre uno de los aspectos más personales de su historia familiar: crecer sin la presencia de Ricardo Fort. Durante una entrevista con Carolina “Pampita” Ardohain para Infobae, publicada en junio de 2026, la joven de 22 años recordó distintas etapas de su vida y explicó qué fue lo que más extrañó de su papá después de su muerte.

Lejos de centrarse en las celebraciones o en los momentos cotidianos, la influencer señaló que la ausencia del empresario se hizo más evidente a medida que fue creciendo y tuvo que enfrentar decisiones importantes por su cuenta.

“Dónde más me faltó mi papá no es en la diaria, sino en mi crecimiento. No tener a esa persona que me diga si está bien o mal”, expresó.

Cómo fue crecer sin Ricardo Fort

Marta y su hermano mellizo, Felipe, nacieron el 25 de febrero de 2004 en Estados Unidos, mediante gestación subrogada. Ambos tenían nueve años cuando Ricardo Fort murió, el 25 de noviembre de 2013, a los 45 años, mientras permanecía internado en Buenos Aires.

Después de la muerte del empresario, Gustavo Martínez quedó a cargo de los mellizos, de acuerdo con la voluntad que Ricardo había manifestado. Martínez, quien había sido su pareja y mantenía un vínculo cercano con los chicos, los acompañó durante su crecimiento hasta su fallecimiento, en febrero de 2022.

Otra persona fundamental en la vida de Marta fue Marisa López, su madrina, quien había trabajado como niñera de los hermanos desde que eran bebés. Con el paso de los años, mantuvo una relación cercana con ambos y se convirtió en una figura de confianza para la joven.

Durante la entrevista, Marta también reflexionó sobre su historia familiar y explicó que siempre vivió con naturalidad las particularidades de su crianza. Aunque no compartía un vínculo biológico con todas las personas de su entorno, las reconoció como parte fundamental de su vida.

La relación de Marta Fort con su hermano Felipe

La influencer también se refirió al vínculo con su hermano mellizo. Si bien compartieron experiencias similares durante la infancia, reconoció que tienen personalidades diferentes y que durante la adolescencia solían discutir con frecuencia.

Sin embargo, la dinámica entre ambos cambió cuando Marta decidió mudarse sola. A partir de entonces, comenzaron a compartir más momentos juntos, como salir a tomar un café, y encontraron una nueva manera de relacionarse.

Según contó, la distancia de la convivencia cotidiana les permitió disfrutar más de esos encuentros y fortalecer su vínculo.

Quién es la persona a la que Marta Fort recurre cuando necesita consejos

Aunque reconoció cuánto le hubiera gustado contar con la mirada de su padre al momento de tomar decisiones, Marta destacó que Marisa continúa siendo una de las personas a las que acude cuando necesita hablar sobre cuestiones personales.

Su madrina ocupa un lugar importante en su vida desde la infancia y representa un apoyo que se mantuvo a lo largo de los años, incluso después de la muerte de Ricardo y de Gustavo Martínez.

Mientras tanto, Marta continúa construyendo su propio camino profesional, con proyectos vinculados al modelaje, las redes sociales y el streaming. Aunque desde pequeña estuvo expuesta a la atención pública por ser hija del empresario, en los últimos años comenzó a mostrar más de sus propios intereses y proyectos.

A sus 22 años, la influencer busca tomar decisiones de acuerdo con sus convicciones, aun cuando reconoce que le gustaría tener la opinión de su papá. En ese sentido, resumió su manera de afrontar los desafíos con una frase que refleja su presente: “Si yo siento que esto está bien, vamos por ahí”.