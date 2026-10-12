El deterioro del empleo impulsa un aumento de hasta el 30% de trabajadores en las aplicaciones

Las cuatro plataformas de transporte y reparto registraron un aumento de entre el 25% y el 30% de trabajadores operativos en un año.

La desocupación llegó al 7,9% en el segundo trimestre de 2026 y la informalidad alcanzó el 45%, según el INDEC.

El retroceso de la actividad económica y el cierre de empresas contribuyen a la búsqueda de alternativas laborales.

La mayoría de los repartidores de Rappi se conecta pocas horas por semana y utiliza la aplicación para complementar ingresos.

Los conductores de automóviles tienden a dedicar más horas a las plataformas y, en muchos casos, las utilizan como fuente principal de trabajo.

Los ingresos informados varían según la actividad y la carga horaria, desde $188.788 mensuales para repartidores de Rappi hasta $800.000 para conductores de Cabify que trabajan 60 horas semanales.

La búsqueda de alternativas para sostener los ingresos familiares está modificando el mercado laboral argentino y empuja a cada vez más personas hacia las plataformas de transporte y reparto. Durante el último año, cuatro de las principales empresas del sector registraron un incremento de entre el 25% y el 30% en la cantidad de trabajadores operativos, en un contexto marcado por la pérdida de puestos formales, el avance de la informalidad y las dificultades de la actividad económica.

El crecimiento del cuentapropismo coincide con indicadores laborales que reflejan un escenario complejo. En el segundo trimestre de 2026, la desocupación alcanzó el 7,9%, mientras que la informalidad llegó al 45%, de acuerdo con los datos del INDEC. La tasa de desempleo se ubicó así en su nivel más alto desde 2021, cuando el país atravesaba la salida de la pandemia de Covid-19, mientras que la proporción de trabajadores informales alcanzó un máximo de la serie iniciada en 2023.

La debilidad de la economía también quedó expuesta en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que registró en julio una caída del 2,9% respecto del mes anterior y una contracción interanual del 1,4%. Sin embargo, el desempeño no es homogéneo. Mientras el petróleo, la minería y el agro sostienen parte del impulso productivo y exportador, otras actividades enfrentan dificultades que repercuten en el empleo, especialmente en los grandes centros industriales del conurbano bonaerense, el Gran Córdoba y el Gran Rosario.

El cierre de empresas y la reducción de puestos de trabajo se combinan con ingresos que pierden capacidad de compra frente al costo de vida. En ese escenario, el pluriempleo y la incorporación a las aplicaciones aparecen como respuestas para quienes necesitan completar un salario insuficiente o reemplazar una ocupación formal que dejaron de tener.

Los datos de las plataformas muestran la dimensión del fenómeno. Rappi y PedidosYa, dedicadas al reparto, y DiDi y Cabify, enfocadas en el transporte de pasajeros, informaron aumentos de entre el 25% y el 30% en sus trabajadores operativos durante el último año. DiDi señaló que cada dos minutos un conductor comienza a utilizar la aplicación por primera vez, mientras que Rappi reportó la incorporación de 500 repartidores diarios.

No obstante, la dedicación horaria presenta diferencias según el tipo de servicio. En Rappi, el 70% de los repartidores independientes se conecta menos de diez horas semanales y el promedio de conexión alcanza las 12,8 horas. Apenas el 10% trabaja con una dedicación cercana a la jornada completa, con unas 32 horas por semana. PedidosYa, por su parte, indicó que el 70% de sus repartidores se conecta alrededor de tres horas diarias.

Estos números sugieren que una parte importante de quienes realizan entregas utiliza las aplicaciones para complementar otros ingresos, en lugar de depender exclusivamente de esa actividad. La situación es diferente entre los conductores de automóviles, que registran una mayor cantidad de horas de conexión y muestran una presencia más marcada de personas que utilizan el servicio como principal fuente de ingresos.

También existen diferencias por edad. En Rappi, el 66% de los repartidores tiene entre 18 y 33 años, mientras que otro 21% se ubica en la franja de 34 a 45 años. En Cabify, en cambio, predominan los conductores mayores de 40 años. DiDi destacó que los usuarios de su plataforma que superan los 60 años realizan, en promedio, 2,5 veces más viajes que el resto, según los datos informados por la compañía.

La brecha también aparece en los ingresos mensuales, aunque las cifras deben considerarse junto con las horas trabajadas. Un repartidor de Rappi percibe en promedio $188.788 por mes, con una dedicación generalmente reducida. En Cabify, un conductor que trabaja 60 horas semanales obtiene ingresos promedio de $800.000 mensuales, de acuerdo con la empresa.

La expansión de estas plataformas muestra, así, distintas formas de adaptación frente a un mercado laboral con menos oportunidades. Para algunos trabajadores, las aplicaciones representan una entrada adicional para afrontar los gastos cotidianos; para otros, se convierten en una alternativa principal ante la falta de empleo formal. El crecimiento de la actividad refleja tanto la capacidad de generar nuevas fuentes de ingresos como las dificultades que atraviesan quienes buscan estabilidad laboral y mejores remuneraciones.