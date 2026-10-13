La revelación de Sofi Martínez sobre su vínculo con Lionel Messi

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el Estadio Monumental generó una fuerte repercusión entre los hinchas y en el mundo del deporte. En ese contexto, Sofi Martínez recordó el impacto emocional que le provocó ver al capitán en sus últimas presentaciones con la camiseta albiceleste y reflexionó sobre cómo la histórica cobertura del Mundial de Qatar 2022 marcó un antes y un después en su carrera profesional.

Invitada al programa de streaming Nadie Dice Nada, de Luzu TV, la periodista repasó el vínculo que construyó con ese momento de la historia del seleccionado y recordó la entrevista que le hizo al rosarino antes de la final contra Francia, una de las más comentadas de su trayectoria.

El adiós de Messi y el cambio de época para los hinchas

Durante la charla, Martínez se refirió a la emoción que mostró el capitán argentino en sus últimas apariciones ante el público local y destacó la carga simbólica de esos encuentros.

“Él está súper emocionado, lo vimos en los últimos partidos”, señaló sobre las reacciones del futbolista, que despertaron sentimientos de nostalgia entre los hinchas.

La periodista también puso el foco en el significado generacional de una posible despedida del máximo referente de la Selección. Para quienes crecieron viendo a Messi con la camiseta argentina, su ausencia representaría el cierre de una etapa que acompañó gran parte de sus vidas.

En ese sentido, reflexionó sobre el paso del tiempo y la memoria futbolística de los fanáticos: “Los que tenemos 30 o por ahí hay que ver hasta dónde te llega la memoria”, expresó.

La entrevista viral con Messi antes de la final del Mundial de Qatar

Uno de los momentos más destacados de la conversación fue el recuerdo de la entrevista que Martínez le hizo a Messi antes de la final del Mundial de Qatar 2022. En aquella oportunidad, la periodista le dedicó unas palabras de reconocimiento al capitán, en un intercambio que tuvo una enorme repercusión internacional.

“Todo lo que pasa con Messi tiene una repercusión internacional y es difícil compararlo con cualquier cosa”, explicó al recordar el alcance que tuvo aquel momento, que llegó a ser tendencia incluso en países como China.

Martínez también contó qué la llevó a expresarle su mensaje al futbolista antes del partido decisivo contra Francia. “Sentí que era el momento para decírselo, era ahora o nunca”, recordó sobre la decisión de transmitirle el agradecimiento de los argentinos.

A pesar de los nervios y de la trascendencia de la instancia, la periodista logró expresar sus sentimientos con claridad. “Siempre tartamudeo cuando hablo y en ese momento me salió perfecto. Estaba nerviosa y emocionada, las dos cosas”, confesó.

Cómo el Mundial de Qatar cambió la carrera de Sofi Martínez

La comunicadora reconoció que aquella cobertura tuvo consecuencias que fueron mucho más allá de una entrevista exitosa. La repercusión del intercambio con Messi modificó su exposición pública y se convirtió en uno de los momentos más importantes de su trayectoria.

“Fue en un momento de mi vida y nunca me va a volver a pasar algo de ese calibre”, admitió durante la charla, al dimensionar lo que significó para ella vivir una experiencia de semejante magnitud.

Por último, Martínez explicó que el recuerdo de aquella entrevista continúa acompañándola en distintos ámbitos de su vida cotidiana. La figura de Messi quedó ligada de manera permanente a su recorrido profesional y a la experiencia que vivió durante la Copa del Mundo.

“A donde voy me mencionan a Messi, entonces va conmigo un poco a todos lados. Voy de vacaciones a un lado y me mencionan a él, entonces mi carrera está marcada por ese momento y ese Mundial”, concluyó.