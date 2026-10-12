Municipalidad impulsa Talento +45, un programa que capacita a mayores de 45 años en manejo de drones para acceder al empleo

La Municipalidad de Rafaela puso en marcha Talento +45, un programa destinado a fortalecer la empleabilidad de las personas mayores de 45 años y generar nuevas oportunidades de inserción laboral.

La iniciativa, impulsada a través de la Oficina de Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, busca poner en valor la experiencia de quienes enfrentan dificultades para reinsertarse en el mercado laboral, mientras las empresas locales necesitan cubrir puestos que requieren experiencia, responsabilidad y compromiso.

El intendente Leonardo Viotti destacó la importancia de generar oportunidades para este sector de la población. “En Rafaela valoramos la experiencia. Talento +45 nace para generar oportunidades reales para quienes tienen mucho para aportar y a veces no encuentran la puerta abierta”, sostuvo.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Augusto Rolando, señaló: “Queremos transformar esa experiencia en empleo. El talento senior es un activo estratégico para el desarrollo económico local”.

Capacitación en manejo de drones

Como primera propuesta, el programa ofrecerá una capacitación en manejo de drones, una herramienta con posibilidades de inserción laboral en los sectores agropecuario, industrial, audiovisual y de seguridad.

La actividad se realizará el miércoles 14 de octubre, de 9:00 a 16:00, en el Centro Recreativo Metropolitano “La Estación”, ubicado en Roque Sáenz Peña 502.

Los cupos son limitados y requieren inscripción previa a través del siguiente enlace: https://empleo.rafaela.gob.ar/Capacitaciones/insc-curso-b/