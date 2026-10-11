Nuevo fin de semana de Feria desde el Origen

La Feria Desde el Origen vuelve a ofrecer un espacio para conocer y adquirir productos elaborados por emprendedores locales, promoviendo una forma de consumo que pone en valor la producción de cercanía, el trabajo artesanal y las prácticas sustentables.



En esta edición estarán presentes 15 emprendedores verdes. Ay Evelia, con cosmética natural; Ambay, con plantines de huerta, cactus, suculentas, productos de medicina natural, oleatos, tinturas madre, jabones y cosmética natural; Santa Pacha, con productos de medicina y cosmética natural; Musguito Suave, con kokedamas; y Barra la Estación, con licuados de frutas y hortalizas frescas, vermouth y fernet artesanal.



También Arte en Conservas, con mermeladas y escabeches; La Miel de la Mili, con miel pura multiflora y accesorios vinculados al mundo de la miel; Tijax, con sahumerios artesanales; Campo Conciencia, con productos de huerta agroecológica y verduras; Kamari, con cosmética natural; Vivero Vida, con plantas, plantines y frutales; Shadan Natural, que ofrecerá frutos secos, semillas y frutas deshidratadas; Delicias Saludables, con pan de molde, grisines, crackers, budines y pepas; Estancia Musta, con verduras orgánicas; y Enraizate, con conservas y productos de huerta.



*Una feria que conecta producción y consumo responsable*

Desde el Instituto para el Desarrollo Sustentable se impulsa la Feria Desde el Origen como una herramienta para fortalecer las economías locales y acercar a la comunidad alternativas de consumo más responsables, poniendo en valor los productos que se elaboran en nuestra ciudad y región.



El encuentro también permite conocer las historias detrás de cada emprendimiento, intercambiar saberes y descubrir opciones que incorporan prácticas vinculadas al cuidado del ambiente.



De esta manera, Desde el Origen propone mirar el consumo desde otra perspectiva: elegir productos locales, conocer quiénes los producen y valorar el trabajo que existe detrás de cada elaboración también son formas concretas de construir una ciudad más sustentable.



La feria se realizará este domingo 11 de octubre, a partir de las 16:00, en la Plaza 25 de Mayo. Desde el Instituto para el Desarrollo Sustentable invitan a vecinos y vecinas a acercarse y recuerda la importancia de llevar una bolsa reutilizable para realizar las compras y continuar incorporando hábitos de consumo responsables.