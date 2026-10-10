"Castraciones en tu Barrio" llega al Malvinas Argentinas

El programa municipal "Castraciones en tu Barrio" atenderá desde el martes 13 al viernes 16 de octubre en la vecinal ubicada en Gálvez 264. La atención será de 7:30 a 12:00 y se realizarán castraciones, atención veterinaria, vacunación antirrábica y desparasitación de perros y gatos. La atención es gratuita, sin turno previo y por orden de llegada desde las 7:30.



Se castran machos y hembras desde los 4 meses de edad. Para la cirugía, los animales deben concurrir con un ayuno de 5 horas, acompañados por una persona adulta responsable y con una manta para el regreso a casa.



Cabe aclarar que está semana no habrá servicio frente a la plaza del barrio San José.



¿Sabías que?

Castrar ayuda a prevenir escapes, peleas, accidentes de tránsito y contagio de enfermedades. Al reducir las conductas relacionadas con el instinto de reproducción, disminuyen también algunas situaciones de riesgo para perros y gatos.



La Dirección de Salud Animal y Zoonosis de la Municipalidad de Rafaela continúa recorriendo distintos sectores de la ciudad facilitando el acceso a una política pública preventiva que mejora la salud animal y la convivencia comunitaria.



Próximos recorridos

. 19 al 23/10: barrio Guillermo Lehmann, Oroño 156.

. 26 al 30/10: barrio Villa Podio, Estrada 1276.

. 02 al 06/11: barrio Barranquitas, Lavalle 1550.

. 10 al 13/11: barrio Belgrano/Villa del Parque, Bv. Santa Fe 2700 (Balneario).

. 16 al 20/11: barrio Ilolay, Av. Williner 546.