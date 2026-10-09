"La Muni en tu Barrio" retoma su recorrido para seguir acercando los servicios

El programa "La Muni en tu Barrio" perteneciente a la Secretaría de Intendencia y Comunicación, retomará su recorrido por los diferentes sectores de la ciudad.



Desde el martes 13 al viernes 16 de octubre, el dispositivo móvil se ubicará en la vecinal del barrio Villa Dominga ubicada en calle 14 de Julio 160.



La atención se realiza de 8:00 a 14:00, en tanto que el Quirófano Móvil ofrece sus servicios en el horario de 7:00 a 14:00. El servicio de castraciones se brinda de 7:00 a 12:30.



Recordemos que este programa tiene como objetivo acercar la atención del municipio a cada rincón de Rafaela, facilitando el acceso a servicios, trámites y propuestas para toda la familia.



Los servicios que "La Muni en tu Barrio" acercará a los hogares de los rafaelinos son los que se detallan a continuación:



Centro de Documentación Rápida

Renovación.

Actualización.

Extravío.



Desarrollo Humano

Atención general.

Asesoramiento en Discapacidad.

Asesoramiento en Género.

Asesoramiento sobre el DIAT.

Asesoramiento en Niñez.



Ómnibus Sanitario

Lunes: enfermería y electrocardiograma.

Martes: enfermería y asesoramiento en podología.

Miércoles: enfermería, asesoramiento en podología y ecografías.

Jueves: enfermería, electrocardiograma y ecografías.

Viernes: enfermería y servicio de nutrición.



Quirófano Móvil

Desparasitación

Vacunación

Atención primaria



Oficina de Empleo

Orientación y apoyo en la búsqueda de empleo.

Confección de currículum vitae.

Preinscripción a cursos y capacitaciones.



IDS (Instituto para el Desarrollo Sustentable)

Punto Verde Móvil.



Gobierno y Modernización

Vecinales/reclamos 147.

Rafi.

Oficina virtual.

Carpeta Ciudadana.



Trámites digitales

Información al consumidor.

Licencia de Conducir.



Hacienda y Finanzas

Reimpresión de boletas.

Asesoramiento sobre deudas y convenios.

Consultas de tributos.



Instituto Municipal de la Vivienda

Asesoramiento legal.

Asesoramiento Construir Juntos.

Asesoramiento Construir Hogar.