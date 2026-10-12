Establecimientos municipales para la correcta disposición de residuos

La Municipalidad de Rafaela informa que, en el marco de las políticas públicas orientadas al cuidado del ambiente y a la mejora continua de la gestión de residuos, la ciudad cuenta con espacios habilitados para la correcta disposición de distintos tipos de residuos, promoviendo prácticas responsables que contribuyen a una Rafaela más limpia y sustentable.



Los Eco Puntos y el Complejo Ambiental forman parte del sistema de gestión integral de residuos de la ciudad y cumplen un rol fundamental en la separación, recuperación y tratamiento adecuado de los residuos, permitiendo reducir el volumen que ingresa a disposición final y fomentando el reciclaje, la reutilización y la economía circular.



En este sentido, se recuerdan los horarios de funcionamiento de estos espacios para este fin de semana:

El Complejo Ambiental funcionará normalmente el sábado 10 de octubre, en el horario de 7:00 a 12:00. En tanto que permanecerá cerrado el domingo 11 y el lunes 12. La atención al público se retomará el martes 13, de 7:00 a 19:00.



Los Eco Puntos estarán abiertos el sábado 10, de 8:00 a 19:00, y el domingo 11, de 9:00 a 15:00. El lunes 12 permanecerán cerrados y retomarán la atención habitual el martes 13.



Cabe aclarar que el Eco Punto I se ubica en Ruta 70 y Santos Dumont, en tanto que el Eco Punto II está en Av. Italia y Normando Corti.