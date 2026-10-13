La informalidad laboral trepó al 45% y el cuentapropismo concentra los mayores niveles de precariedad

La informalidad laboral alcanzó el 45% en el segundo trimestre de 2026, frente al 41,4% de fines de 2023.

La participación de los cuentapropistas aumentó del 22,6% al 25,5% del empleo total.

El 65,8% de los trabajadores independientes urbanos se desempeña en la informalidad.

El servicio doméstico y la construcción registran las tasas sectoriales más altas, con el 77,4% y el 76,2%.

Formosa, Gran Tucumán y Santiago del Estero encabezan los niveles de informalidad entre cuentapropistas.

La Ciudad de Buenos Aires registra un 26% de informalidad total, mientras que en el conurbano bonaerense alcanza el 47,5%.

El mercado laboral argentino profundizó sus dificultades durante los últimos años y dejó al descubierto un avance del empleo sin registración, con fuertes diferencias según la actividad económica y la región. Un relevamiento elaborado por la Universidad Nacional de Rosario a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC ubicó la informalidad laboral en el 45% durante el segundo trimestre de 2026, frente al 41,4% registrado a fines de 2023.

Uno de los principales cambios que explica esta evolución es la creciente participación del trabajo por cuenta propia. En ese período, los asalariados pasaron de representar el 73,7% del empleo total al 70,5%, mientras que los cuentapropistas aumentaron su participación del 22,6% al 25,5%. Sin embargo, el incremento de esta modalidad laboral no estuvo acompañado necesariamente por una mayor protección social.

De acuerdo con el estudio, el 65,8% de los trabajadores independientes de las áreas urbanas desarrolla su actividad en la informalidad. Entre los asalariados, en tanto, el 37,9% no realiza aportes jubilatorios. Este último indicador también muestra un deterioro frente a fines de 2016, cuando alcanzaba el 33,6%.

La precariedad no se distribuye de manera uniforme entre las actividades. El servicio doméstico encabeza los niveles de informalidad, con una tasa del 77,4%, seguido por la construcción, donde llega al 76,2%. La gastronomía y el alojamiento registran un 63,9%, mientras que en el comercio el indicador asciende al 54,7%. Se trata de sectores con una importante presencia en el empleo urbano y con condiciones laborales que presentan diferencias respecto de las actividades más formalizadas.

En el otro extremo, los servicios profesionales, científicos y técnicos tienen una tasa de informalidad del 19,2%. En información y comunicación, el porcentaje alcanza el 33,9%. El informe vincula estas diferencias con las características productivas de cada sector, entre ellas la productividad y el tamaño de las empresas.

Las disparidades también son marcadas entre las distintas regiones del país. En varias ciudades del norte argentino, más del 80% de los cuentapropistas trabaja fuera del sistema formal. Formosa presenta el registro más elevado, con el 87,9%, seguida por Gran Tucumán y Tafí Viejo, con el 87,6%, y Santiago del Estero y La Banda, con el 87,5%. Gran Resistencia alcanza el 84%, mientras que Gran San Juan registra el 83%.

La situación es diferente en la Ciudad de Buenos Aires, donde la informalidad entre los trabajadores independientes se ubica en el 32,8%. También aparecen tasas inferiores al 45% en Mar del Plata y Batán, con el 42,7%; Bahía Blanca y Cerri, con el 43%, y Ushuaia y Río Grande, con el 43,1%.

Cuando se considera el empleo informal total, la brecha regional vuelve a quedar expuesta. En las localidades patagónicas, las tasas oscilan entre el 18% y el 33,5%. En el Noroeste, en cambio, se ubican entre el 43,9% y el 56,2%, mientras que en el Noreste fluctúan entre el 51,9% y el 53,8%.

El contraste también se observa dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, la informalidad laboral total alcanza el 26%, con un 25,6% entre asalariados y un 32,8% entre cuentapropistas. En el conurbano bonaerense, el indicador general trepa al 47,5% y llega al 70,2% entre los trabajadores independientes.

El relevamiento señala que estas diferencias no dependen exclusivamente de la proporción de cuentapropistas, sino también de la estructura productiva de cada territorio. Las regiones con actividades de mayor productividad y empresas de mayor tamaño suelen presentar mejores niveles de registración. Neuquén, donde la industria hidrocarburífera tiene un peso importante, registra una informalidad total del 26,4%.

El empleo público también influye en los indicadores provinciales. En La Rioja y Catamarca, donde más de un tercio de los ocupados trabaja para el Estado, las tasas de informalidad se ubican en el 43,9% y el 45,1%, respectivamente. En conjunto, los datos muestran que el avance del empleo informal constituye un fenómeno extendido, aunque con intensidades muy diferentes según la ocupación y el lugar de residencia.