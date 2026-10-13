Sturzenegger defendió el DNU 70/23 y respondió a las críticas del kirchnerismo con datos sobre las desregulaciones

Federico Sturzenegger defendió el DNU 70/23 y respondió a los pedidos opositores para derogarlo.

El ministro cuestionó al kirchnerismo tras las críticas formuladas por la diputada Florencia Carignano.

Según Sturzenegger, la oferta de departamentos en alquiler se cuadruplicó tras la derogación de la ley que regulaba el sector.

El funcionario afirmó que las tarifas aéreas bajaron un 51% y que en 2025 viajaron 33 millones de pasajeros.

También sostuvo que los medicamentos se abarataron un 20% en términos reales y los paquetes turísticos un 40%.

La disputa volvió a exponer las diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre las desregulaciones y el papel del Estado.

El debate por el alcance de las reformas económicas del Gobierno de Javier Milei volvió a enfrentar al oficialismo con la oposición, luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendiera el DNU 70/23 y cuestionara los pedidos para derogarlo. A través de una extensa publicación en la red social X, el funcionario respondió a los planteos de la diputada nacional Florencia Carignano y presentó cifras sobre alquileres, transporte aéreo, medicamentos y turismo para respaldar los resultados que atribuye a las medidas.

Sturzenegger apuntó directamente contra el kirchnerismo, al que definió como una fuerza «pro-casta» que, según su interpretación, «le da la espalda al pueblo». La respuesta llegó después de que Carignano reclamara que el Congreso avance con la derogación del decreto y cuestionara sus consecuencias sobre distintos aspectos de la vida cotidiana de los argentinos.

La legisladora había enumerado entre las áreas alcanzadas por la norma los alquileres, las relaciones laborales, las empresas públicas, el comercio, la salud y el transporte aéreo. También mencionó modificaciones vinculadas con el turismo, la industria, la energía y la actividad agropecuaria. Frente a esas críticas, el ministro defendió la orientación desreguladora de la iniciativa y sostuvo que los cambios permitieron ampliar la oferta de bienes y servicios y reducir costos para los consumidores.

Alquileres, vuelos y medicamentos, entre los argumentos oficiales

Uno de los principales ejemplos que utilizó Sturzenegger fue la derogación de la ley de alquileres. Según los datos que difundió, la cantidad de departamentos publicados se cuadruplicó después de la eliminación de esa normativa. Además, aseguró que los precios de los alquileres registraron una reducción superior al 30% en términos reales.

El funcionario también destacó los cambios en el mercado aerocomercial. De acuerdo con las cifras presentadas en su publicación, las tarifas aéreas disminuyeron un 51% y durante 2025 viajaron 33 millones de pasajeros. A esos indicadores sumó un crecimiento del 70% en las conexiones internacionales desde ciudades del interior, con el propósito de mostrar una expansión de las alternativas de transporte.

En el área de salud, Sturzenegger afirmó que los precios de los medicamentos bajaron un 20% en términos reales. El argumento forma parte de la defensa oficial de las desregulaciones, que el ministro vincula con una mayor competencia y menores costos para quienes utilizan esos servicios.

Los ejemplos también alcanzaron al turismo. El titular de Desregulación sostuvo que los paquetes turísticos se abarataron un 40%, al tiempo que aumentó la cantidad de agencias de viajes y creció el empleo en esa actividad. Con esos datos, buscó contrarrestar las objeciones opositoras y defender la continuidad de las reformas impulsadas por la administración de Milei.

La disputa por el alcance del decreto

El intercambio volvió a colocar al DNU 70/23 en el centro de la discusión política. La norma constituye una de las principales herramientas utilizadas por el Gobierno para avanzar con su programa de desregulación y modificar las reglas de funcionamiento de diferentes sectores económicos. Mientras la oposición cuestiona sus efectos y reclama su derogación, el oficialismo sostiene que los cambios son necesarios para reducir restricciones y ampliar las posibilidades de elección de los ciudadanos.

La controversia también refleja diferencias sobre el papel que debe desempeñar el Estado en la economía y sobre el alcance de las regulaciones que ordenan los mercados. Para Sturzenegger, los resultados que presentó respaldan la orientación adoptada por el Gobierno. Carignano, en cambio, cuestionó el impacto general del decreto y pidió que el Congreso avance contra su continuidad.

La discusión no se limita, por lo tanto, a una confrontación entre dirigentes, sino que involucra la evaluación de los efectos de las reformas sobre distintos sectores de la actividad económica y la vida cotidiana. Las cifras difundidas por el ministro constituyeron los principales argumentos de su respuesta, mientras el reclamo opositor apunta a revisar el conjunto de modificaciones introducidas por la norma.

Al cerrar su mensaje, Sturzenegger reiteró sus críticas al kirchnerismo y lo acusó de defender intereses que, a su entender, no representan las necesidades de la población. El cruce dejó nuevamente expuestas las posiciones enfrentadas sobre el DNU y anticipó la continuidad de la disputa política en torno al programa de desregulación del Gobierno nacional.