Rafaela: ocho proyectos avanzan en el Concejo

Los cinco puntos principales

1. ♿ Transporte para personas con discapacidad: Reclaman soluciones urgentes ante las reiteradas roturas de los vehículos municipales que trasladan a personas con discapacidad a sus instituciones.**

2. 💰 Gastos municipales bajo la lupa: La Libertad Avanza exige explicaciones sobre las contrataciones de internet, telefonía y televisión, cuyos costos superarían los 20 millones de pesos mensuales, según una concejal del bloque.**

3. 🍽️ Asistencia alimentaria: Proponen crear un registro municipal de comedores y merenderos comunitarios para mejorar la coordinación y el acompañamiento de las familias vulnerables.**

4. 🚧 Infraestructura y servicios públicos: Solicitan reparar calles deterioradas, ordenar el cableado aéreo y reforzar los controles sobre residuos arrojados en zonas rurales.**

5. 🏛️ Nuevas decisiones legislativas: Ocho iniciativas obtuvieron despacho favorable y quedaron en condiciones de ser tratadas en la próxima sesión del Concejo Municipal.**

La reunión de comisiones del Concejo Municipal de Rafaela concluyó con ocho iniciativas que obtuvieron despacho favorable y podrán ser debatidas en la sesión ordinaria del jueves. Los proyectos incluyen pedidos de informes al Ejecutivo, modificaciones normativas y propuestas relacionadas con servicios públicos, infraestructura urbana y asistencia comunitaria.

El Concejo Municipal de Rafaela desarrolló este martes una nueva reunión de trabajo en comisiones, durante la cual los ediles acordaron avanzar con ocho expedientes que quedaron habilitados para su tratamiento legislativo.

Entre las cuestiones más relevantes aparecen los reiterados inconvenientes con los vehículos destinados al traslado de personas con discapacidad, el pedido de explicaciones sobre los gastos municipales en conectividad y la creación de un registro de comedores comunitarios.

La jornada también dejó planteados reclamos vinculados con el mantenimiento de calles, el control de residuos en sectores rurales y la necesidad de ordenar el cableado aéreo de la ciudad.

Buscan organizar y fortalecer la asistencia alimentaria

Los concejales Carla Boidi y Lisandro Mársico impulsaron una iniciativa para establecer un Registro Municipal de Comedores y Merenderos Comunitarios.

La propuesta pretende identificar y reunir información sobre las organizaciones que ofrecen alimentos gratuitamente a vecinos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica y social.

La Secretaría de Desarrollo Humano y Salud sería la encargada de administrar el registro, supervisar el funcionamiento de los establecimientos y facilitar asesoramiento nutricional y atención sanitaria.

El propósito es que el Municipio disponga de información actualizada sobre las entidades que brindan asistencia alimentaria y pueda coordinar acciones con organizaciones sociales y ONG.

Cambios para facilitar el transporte de cargas livianas

Otra iniciativa presentada por Boidi y Mársico propone modificar la Ordenanza 3616, que establece las condiciones de circulación del transporte de cargas dentro de Rafaela.

La modificación permitiría exceptuar de determinadas limitaciones horarias a vehículos de la categoría 2 cuando desarrollen actividades relacionadas con servicios esenciales, seguridad, salud, higiene, transporte de valores o distribución de materiales de construcción.

La intención es evitar que las restricciones vigentes dificulten el funcionamiento de estos servicios y el cumplimiento de entregas comerciales.

Reclaman reactivar la Comisión de Desarrollo Urbano

También avanzó un pedido para que vuelva a reunirse regularmente la Comisión de Desarrollo Urbano, cuya actividad resulta fundamental para analizar modificaciones en las disposiciones urbanísticas y edilicias.

La normativa vigente contempla encuentros con una frecuencia mínima mensual, pero los concejales advirtieron que esa continuidad no se estaría cumpliendo.

Desde el sector impulsor señalaron que la falta de funcionamiento regular de este ámbito demora decisiones que inciden sobre la construcción, las inversiones privadas y el crecimiento ordenado de Rafaela.

Además, plantearon que todos los integrantes del Concejo deben participar desde las primeras etapas de discusión de los proyectos urbanísticos.

Preocupación por los vehículos que trasladan a personas con discapacidad

Uno de los debates más importantes de la reunión estuvo relacionado con las frecuentes fallas mecánicas de las unidades municipales utilizadas para transportar a personas con discapacidad.

El bloque justicialista volvió a insistir en la necesidad de establecer un sector específico dentro del Taller Municipal para garantizar controles preventivos y reparaciones permanentes de esos vehículos.

La concejal Soltermam cuestionó que los desperfectos continúen repitiéndose y sostuvo que hay personas con discapacidad que, desde enero, no pueden concurrir normalmente a sus centros de día debido a la falta de unidades operativas.

La propuesta no contempla necesariamente incorporar nuevos empleados, sino reorganizar el personal existente para dar prioridad al mantenimiento de estos transportes.

Desde el oficialismo, Juan Scavino expresó reparos sobre la conveniencia de conformar un equipo específico con la misma cantidad de trabajadores.

Por su parte, Carla Boidi recordó la antigüedad de las unidades y señaló que se decidió incorporar al próximo presupuesto una partida destinada a adquirir un nuevo vehículo.

El problema vuelve a poner en discusión la capacidad del Municipio para garantizar un servicio esencial para las personas con discapacidad y sus familias.

La Libertad Avanza exige explicaciones sobre los gastos en internet y telefonía

Otro de los asuntos que generó interés fue el pedido de informes presentado por la concejal Milagros Zafra, de La Libertad Avanza, respecto de los servicios de internet, telefonía y televisión contratados por distintas dependencias municipales.

La iniciativa busca conocer cuántos servicios se encuentran activos, qué empresas los suministran, cuáles son sus costos y mediante qué procedimientos fueron contratados.

Según explicó Zafra, existirían numerosas contrataciones individuales realizadas por distintas oficinas, cuyos importes acumulados superarían los 20 millones de pesos mensuales.

La edil también solicitó precisiones sobre la contratación de una antena Starlink, su utilización y el alcance de los convenios anunciados con entidades vecinales.

El objetivo del planteo es determinar si resulta posible unificar contrataciones, realizar licitaciones y reducir erogaciones.

La cifra mencionada por la concejal abre un interrogante sobre la eficiencia del gasto público municipal, aunque será necesario contar con la información oficial para establecer el monto total y evaluar si existen posibilidades concretas de ahorro.

Reclamos por residuos en caminos rurales

El justicialismo también consiguió despacho favorable para una minuta que solicita detalles sobre los mecanismos municipales de control de residuos arrojados irregularmente en áreas rurales y periurbanas.

El pedido comprende información sobre los trabajadores afectados a las tareas de fiscalización, los vehículos disponibles y las intervenciones realizadas durante el año.

Maximiliano Postovit destacó la importancia de conocer el desempeño de la brigada ambiental y la utilización de los sistemas de videovigilancia.

Desde el oficialismo se informó que se reforzaron determinados controles y que se analiza utilizar cámaras para identificar a quienes cometan infracciones, aunque las características de los caminos rurales dificultan esa tarea.

Barrio Jardín: solicitan reparar calle Arturo Jauretche

A partir de inquietudes surgidas en el Concejo Joven, Milagros Zafra presentó otra iniciativa destinada a mejorar las condiciones de circulación sobre calle Arturo Jauretche.

Los reclamos se concentran en baches, desniveles y estructuras de cemento deterioradas que representarían riesgos para conductores, especialmente durante la noche.

El proyecto solicita evaluar las reparaciones necesarias e incluso la posibilidad de retirar algunos de los obstáculos existentes.

El cableado aéreo también llegó al Concejo

Finalmente, el concejal oficialista Juan Scavino promovió un pedido para que el Ejecutivo estudie alternativas que permitan ordenar las instalaciones aéreas distribuidas por la ciudad.

La acumulación de cables, además de afectar la estética urbana, genera inconvenientes relacionados con el arbolado público, la iluminación y las condiciones de seguridad.

La iniciativa propone avanzar hacia criterios uniformes de identificación, mantenimiento y disposición de estas instalaciones.

Ocho iniciativas que ahora esperan definiciones

Con los despachos obtenidos, los ocho expedientes quedaron en condiciones de ser abordados durante la próxima sesión ordinaria del Concejo Municipal, prevista para este jueves a las 9.

Más allá de las diferencias políticas entre los bloques, los temas discutidos reflejan problemas concretos que afectan la vida cotidiana de los rafaelinos.

El funcionamiento del transporte para personas con discapacidad, la transparencia en la utilización de los recursos municipales, el mantenimiento de la infraestructura y la asistencia a los sectores vulnerables constituyen cuestiones que requieren respuestas y soluciones.

El próximo paso será determinar qué iniciativas consiguen aprobación y, fundamentalmente, cuáles logran traducirse posteriormente en medidas concretas por parte del Ejecutivo municipal.