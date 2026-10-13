El Móvil Veterinario recorrerá distintos barrios durante todo octubre

Durante todo el mes de octubre, el Móvil Veterinario del Gobierno Municipal continuará acercando sus servicios a distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso de las familias a prestaciones destinadas al cuidado y la salud de los animales de compañía. El cronograma establece que los lunes estará en barrio Zazpe, en Zaffetti 1400; los martes en Villa Podio, en Beltramino y E. Oliber; y los miércoles en barrio 2 de Abril, en Echeverría 1595.



El recorrido continuará los jueves en barrio Jardín, en M. Brasca 650, mientras que los viernes el móvil se ubicará en barrio Güemes, en Luis Maggi 2040. En cada jornada se brindará atención veterinaria, desparasitación, vacunación antirrábica y consultas por castración. La atención será de 7:30 a 12:30 y los turnos se entregarán por orden de llegada.