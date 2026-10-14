La salud del Papa León XIV: qué cáncer le diagnosticaron, cómo fue la operación y cuáles pudieron ser los primeros síntomas

Resumen

El Papa León XIV, de 71 años, fue operado de un cáncer de pulmón denominado adenocarcinoma pulmonar, un tumor maligno que se origina en determinadas células del tejido pulmonar. La enfermedad fue detectada durante controles médicos de rutina, cuando los especialistas descubrieron un pequeño nódulo localizado en el pulmón derecho. La intervención quirúrgica duró aproximadamente 90 minutos y consistió en extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica mínimamente invasiva asistida por video. No se informó que el Pontífice hubiera presentado síntomas específicos antes del diagnóstico. La tos persistente, la falta de aire y el dolor torácico pueden aparecer en este tipo de cáncer, aunque en sus etapas iniciales puede no provocar ninguna molestia. La operación fue exitosa y sin complicaciones. El Papa pasó su primera noche tranquilo, pero todavía faltan resultados médicos fundamentales para establecer el alcance de la enfermedad y determinar si necesitará tratamientos adicionales.

Un diagnóstico que sorprendió al Vaticano

La salud del Papa León XIV se convirtió en motivo de preocupación internacional después de conocerse que el Pontífice fue intervenido quirúrgicamente el martes 13 de octubre en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, donde los médicos confirmaron la existencia de un adenocarcinoma pulmonar, una de las formas más frecuentes de cáncer de pulmón.

La noticia adquirió particular relevancia porque, hasta el momento, el Papa había mantenido una intensa actividad pública y no se conocían problemas respiratorios importantes que hicieran sospechar una enfermedad de estas características.

El dato más alentador es que el tumor fue descubierto cuando todavía se encontraba bien localizado, circunstancia que permitió a los especialistas recomendar una intervención quirúrgica con intención curativa.

Sin embargo, el resultado favorable de la cirugía no significa que pueda darse por concluido el tratamiento oncológico. Será necesario conocer los estudios definitivos del tejido extraído y de los ganglios linfáticos.

¿Qué es un adenocarcinoma pulmonar?

El diagnóstico confirmado corresponde a un adenocarcinoma de pulmón, un tumor maligno perteneciente al grupo de los cánceres pulmonares de células no pequeñas.

Esta enfermedad se origina habitualmente en células glandulares del pulmón y puede desarrollarse durante un período prolongado sin provocar manifestaciones evidentes.

Una característica importante del adenocarcinoma pulmonar es que puede aparecer tanto en fumadores como en personas que nunca fumaron. Aunque el tabaquismo constituye un factor de riesgo relevante, no es la única causa asociada con esta enfermedad.

En sus primeras etapas, el tumor puede manifestarse como un pequeño nódulo visible únicamente mediante estudios de imágenes.

Cuando se descubre antes de extenderse a otros órganos, la extirpación quirúrgica puede ofrecer posibilidades de curación.

En el caso de León XIV, todavía no se informó oficialmente el estadio oncológico definitivo, un dato imprescindible para evaluar el pronóstico.

¿Qué síntomas llevaron al Papa a realizarse los estudios?

Esta es una de las preguntas que más interés despierta.

Hasta el momento, el Vaticano no comunicó que el Papa hubiera sufrido tos, dificultad respiratoria, dolores en el pecho o algún otro síntoma específico relacionado con el cáncer.

La información conocida indica que el nódulo fue descubierto durante controles médicos recientes, aparentemente de rutina, y no como consecuencia de una emergencia respiratoria.

Esto tiene una explicación médica: muchos tumores pulmonares pequeños no producen síntomas y se descubren accidentalmente cuando se realizan estudios por otros motivos o controles preventivos.

En términos generales, cuando un adenocarcinoma pulmonar comienza a provocar síntomas, los más frecuentes pueden ser:

Tos persistente o cambios en una tos habitual.

Dificultad para respirar, especialmente durante esfuerzos.

Dolor en el pecho.

Cansancio injustificado.

Pérdida de peso sin una causa aparente.

Infecciones respiratorias reiteradas.

En determinadas circunstancias, presencia de sangre al toser.

Es importante aclarar que ninguno de estos síntomas fue confirmado públicamente en el caso del Papa. Mencionarlos permite comprender cómo puede manifestarse la enfermedad, pero no significa que el Pontífice los haya experimentado.

Precisamente, la ausencia de síntomas puede explicar por qué el diagnóstico sorprendió a quienes seguían su actividad cotidiana.

¿Cómo fue la operación?

La intervención fue realizada por un equipo de cirugía torácica encabezado por el doctor Stefano Margaritora, en el hospital Gemelli de Roma.

Los médicos decidieron practicar una lobectomía inferior derecha, procedimiento que consiste en retirar completamente uno de los lóbulos del pulmón.

El pulmón derecho tiene tres lóbulos: superior, medio e inferior. En este caso, se extirpó el inferior, donde se encontraba la lesión.

La operación se realizó mediante una técnica videoasistida, que permite trabajar a través de pequeñas incisiones utilizando una cámara e instrumental quirúrgico especializado.

Este procedimiento suele ocasionar menos traumatismo que una cirugía torácica abierta convencional, aunque continúa siendo una intervención importante que requiere cuidados posteriores.

La cirugía se desarrolló bajo anestesia general y duró aproximadamente una hora y media.

Durante la intervención, un examen histológico inmediato confirmó que la lesión correspondía a un adenocarcinoma, tal como sospechaban los especialistas a partir de los estudios preoperatorios.

El equipo médico informó que la intervención concluyó exitosamente, sin complicaciones, y que el Pontífice recuperó la conciencia normalmente.

La decisión de retirar el lóbulo completo, y no solamente el nódulo, respondió a la intención de realizar una resección oncológica suficientemente amplia.

¿El Papa está curado del cáncer?

Por ahora, sería prematuro afirmarlo.

Aunque los médicos pudieron extirpar la lesión identificada, todavía resulta necesario conocer si existen células tumorales en los ganglios linfáticos y confirmar los márgenes de resección.

El hecho de que la cirugía haya sido exitosa constituye una noticia favorable, pero no equivale automáticamente a una curación definitiva.

Los resultados anatomopatológicos permitirán determinar si la operación fue suficiente o si corresponde considerar tratamientos complementarios.

En determinados pacientes con adenocarcinoma pulmonar pueden indicarse quimioterapia, inmunoterapia o tratamientos dirigidos, dependiendo del estadio y de las características biológicas del tumor.

No obstante, hasta este miércoles 14 de octubre no existe una confirmación oficial de que León XIV necesite alguno de esos tratamientos.

¿Cómo evoluciona su salud después de la intervención?

Las primeras informaciones difundidas por la Santa Sede son alentadoras.

El Papa pasó una noche tranquila después de la operación y permanece internado en el hospital Gemelli, bajo observación médica.

Los especialistas estiman que necesitará aproximadamente una semana de hospitalización, aunque el período dependerá de su recuperación respiratoria y de la evolución general.

Sus audiencias públicas fueron suspendidas hasta el 20 de octubre.

Una de las principales incógnitas es si podrá cumplir con su viaje previsto para noviembre a Sudamérica, que incluye una visita a la Argentina.

La recuperación de una lobectomía exige un seguimiento cuidadoso y la actividad física debe retomarse progresivamente, especialmente en una persona de 71 años.

La importancia de un diagnóstico temprano

El caso del Papa León XIV vuelve a poner de manifiesto una realidad médica: el cáncer de pulmón puede desarrollarse silenciosamente, sin síntomas evidentes durante sus primeras etapas.

Por esa razón, el descubrimiento de un nódulo no debe generar automáticamente la presunción de una enfermedad maligna, pero sí requiere una evaluación profesional adecuada.

La mayoría de los nódulos pulmonares no son cancerosos. Sin embargo, determinadas características radiológicas, el crecimiento de la lesión y los antecedentes del paciente pueden justificar estudios adicionales o incluso una intervención quirúrgica.

Los controles con tomografía de baja dosis se recomiendan especialmente para personas con determinados antecedentes de tabaquismo y edades de riesgo, no como un estudio indiscriminado para toda la población.

La detección temprana puede marcar una diferencia decisiva en las posibilidades de tratamiento y recuperación.

Por ahora, el mundo sigue atentamente la evolución del Pontífice. La cirugía fue exitosa, los primeros informes médicos son favorables y el Papa se encuentra recuperándose.

La gran incógnita ya no es cómo resultó la operación, sino qué revelarán los estudios definitivos sobre la extensión del cáncer y cuáles serán los próximos pasos médicos.

Mientras tanto, millones de fieles esperan que León XIV pueda superar este delicado episodio de salud y retomar plenamente sus actividades al frente de la Iglesia católica.