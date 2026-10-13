Trump descartó que China y Rusia ayuden militarmente a Irán: “Tienen demasiado que perder”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda que China y Rusia estén colaborando con Irán en operaciones dirigidas contra las fuerzas estadounidenses y sostuvo que ambas potencias tienen demasiados intereses en juego como para involucrarse de manera directa en el conflicto.

El mandatario se expresó a través de su red social Truth Social, donde respondió a versiones que señalaban que entidades de Beijing y Moscú habrían proporcionado información de inteligencia a Teherán para facilitar ataques contra efectivos de Estados Unidos.

“Si lo están haciendo, es a un nivel muy bajo, pero no creo que lo estén haciendo en absoluto”, afirmó Trump. Además, advirtió que Washington detectaría rápidamente cualquier participación de ambos países y remarcó que tendrían demasiado que perder si decidieran involucrarse.

Una advertencia dirigida a Beijing y Moscú

Las declaraciones del presidente estadounidense coinciden con una postura que ya había manifestado meses atrás, cuando negó que China y Rusia estuvieran vendiendo armamento a Irán. En aquella oportunidad, también advirtió sobre las consecuencias que podría tener una eventual asistencia militar de esas características.

La posición de Trump se produce en un escenario de tensiones internacionales, en el que el vínculo de Washington con Beijing y Moscú ocupa un lugar central en el equilibrio geopolítico. El mandatario ha defendido en distintas ocasiones la necesidad de mantener canales de diálogo con los presidentes Xi Jinping y Vladímir Putin, a quienes considera referentes de potencias con una influencia determinante en el escenario mundial.

La guerra con Irán, en el centro de la tensión regional

El intercambio se desarrolla en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el 28 de febrero. Desde entonces, la República Islámica respondió con una serie de ataques en distintos puntos de la región, ampliando el alcance de la confrontación.

Las versiones sobre una posible asistencia de inteligencia de China y Rusia a Teherán agregan un nuevo elemento de preocupación para Washington. Sin embargo, Trump descartó que exista una colaboración significativa y aseguró que su Gobierno podría detectar rápidamente cualquier participación de esas potencias.

Por el momento, sus declaraciones no aportaron detalles que permitan confirmar o descartar de manera independiente las versiones sobre una eventual cooperación entre Beijing, Moscú y Teherán.