El papa León XIV fue operado por un cáncer de pulmón y los médicos esperan nuevos estudios

El papa León XIV fue operado en Roma por un adenocarcinoma pulmonar.

Los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El examen histológico confirmó el diagnóstico sospechado antes de la cirugía.

La intervención duró 90 minutos y se realizó sin complicaciones.

El pontífice despertó con normalidad y regresó a su habitación en el hospital Gemelli.

Nuevos estudios determinarán si la enfermedad se extendió y si necesitará otros tratamientos.

El papa León XIV, de 71 años, fue sometido a una intervención quirúrgica en Roma en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, luego de que los análisis realizados durante la operación confirmaran un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar. La cirugía se desarrolló sin complicaciones y el pontífice despertó con normalidad, según informó el Vaticano, mientras se aguardan nuevos estudios para determinar si la enfermedad se extendió más allá del órgano afectado.

La intervención tuvo lugar este martes en el Hospital Universitario Agostino Gemelli, donde el equipo médico decidió retirar una porción amplia del tejido pulmonar con el objetivo de eliminar completamente la zona comprometida por el tumor. El procedimiento quirúrgico duró aproximadamente 90 minutos, aunque el Papa permaneció alrededor de tres horas en el quirófano.

Horas después de la operación, León XIV regresó a su habitación, ubicada en la décima planta del centro hospitalario. La Oficina de Prensa de la Santa Sede comunicó que el pontífice se había despertado con normalidad, mientras que una fuente vaticana señaló que incluso había pedido la cena después de la intervención.

El diagnóstico quedó confirmado a través del examen histológico efectuado durante la cirugía. De acuerdo con el comunicado oficial, los resultados determinaron la presencia de un adenocarcinoma pulmonar, tal como sospechaban los médicos a partir de los estudios preoperatorios.

La enfermedad había comenzado a investigarse después de que los profesionales detectaran un nódulo en el pulmón durante una revisión de rutina. A partir de ese hallazgo, se realizaron los estudios correspondientes y se decidió avanzar con una intervención para extirpar el tejido afectado.

La operación estuvo a cargo del equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora, jefe de esa especialidad en el hospital Gemelli. Los profesionales utilizaron una técnica video asistida para llevar adelante la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho.

Desde el Vaticano explicaron que la decisión de retirar esa porción del órgano respondió a la necesidad de garantizar que el procedimiento fuera radical. En términos médicos, esa definición apunta a eliminar el tejido sospechoso en la mayor medida posible, con la intención de evitar que permanezcan restos de la lesión.

El comunicado difundido después de la intervención calificó la cirugía como exitosa y destacó que no se registraron complicaciones durante el procedimiento. La evolución inmediata del pontífice fue presentada como favorable, aunque todavía no se conocen todos los elementos necesarios para establecer el alcance de la enfermedad y definir los pasos posteriores.

Uno de los principales interrogantes está relacionado con la posibilidad de que el cáncer se haya extendido fuera del pulmón derecho. Consultada sobre esa cuestión, una fuente del Vaticano indicó que los médicos continúan realizando pruebas para determinar si existen indicios de propagación a otras partes del organismo.

Hasta el momento, la información oficial no precisó cuáles serán los próximos pasos médicos ni mencionó un tratamiento posterior a la cirugía. Según trascendió, los profesionales que atienden al Papa no están hablando por ahora de quimioterapia ni de otras terapias adicionales.

La evolución clínica y los resultados de los estudios complementarios serán determinantes para conocer con mayor precisión el cuadro del pontífice. Por el momento, la información difundida se concentra en la confirmación del diagnóstico, la extirpación del tejido pulmonar afectado y la ausencia de complicaciones durante la operación.

La recuperación inmediata de León XIV constituye el primer dato favorable después de una intervención motivada por la sospecha de una lesión pulmonar. Sin embargo, la evaluación de la posible extensión de la enfermedad seguirá siendo central para establecer el pronóstico y determinar si será necesario recurrir a otras medidas terapéuticas.