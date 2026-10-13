Milei confirmó que buscará la reelección en 2027 y respaldó a Caputo frente a los rumores de salida

Milei confirmó que La Libertad Avanza buscará la reelección presidencial en 2027.

El Presidente aseguró que confía en ampliar la representación oficialista en el Congreso.

El mandatario rechazó los rumores sobre una posible salida de Luis Caputo del Ministerio de Economía.

Milei cuestionó las versiones que mencionaban a Federico Sturzenegger como eventual reemplazante de Caputo.

El Gobierno está dispuesto a reprogramar su agenda si fuera necesario para recibir al papa León XIV.

El Presidente afirmó que trabaja con Caputo, Sturzenegger y Pettovello en la planificación de los próximos años.

El presidente Javier Milei ratificó su intención de competir por un segundo mandato en 2027, defendió la continuidad de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía y aseguró que el Gobierno está dispuesto a modificar su agenda si fuera necesario para recibir al papa León XIV. En una entrevista radial, el mandatario abordó los planes políticos del oficialismo, las expectativas sobre la composición del Congreso después de las próximas elecciones y las versiones que ponen en duda la permanencia del ministro en su cargo.

En relación con la visita del Pontífice, prevista para noviembre, Milei sostuvo que la administración nacional contempla la posibilidad de reprogramar las actividades oficiales si las circunstancias lo requieren. “Si la situación demanda un corrimiento en la fecha, nosotros estamos dispuestos a hacer los ajustes necesarios”, afirmó durante la conversación con Radio Mitre.

El jefe de Estado destacó la importancia religiosa de una eventual visita papal y recordó que una parte mayoritaria de la población argentina profesa el catolicismo. También reiteró su preocupación por la situación del Pontífice y señaló que había estado orando por él. Por el momento, según la información mencionada durante la entrevista, la intervención quirúrgica anunciada no había modificado el cronograma de la gira sudamericana.

La agenda política del Presidente estuvo atravesada, además, por su decisión de disputar las elecciones presidenciales de 2027. Milei aseguró que La Libertad Avanza buscará continuar en el poder y manifestó una fuerte confianza en las posibilidades electorales del oficialismo. “Nosotros vamos a dar la pelea y nosotros creemos que vamos a ser reelectos, estamos recontra convencidos”, expresó.

Para fundamentar esa expectativa, el mandatario se refirió al impacto que podría tener un resultado electoral similar al obtenido en octubre sobre la composición del Congreso. Según sus cálculos, ese escenario permitiría al oficialismo alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados y quedar a dos o tres senadores de reunir el quórum propio en el Senado.

La proyección legislativa constituye uno de los elementos centrales de la estrategia oficialista para la próxima etapa. Una mayor representación parlamentaria le permitiría al Gobierno mejorar sus condiciones para impulsar iniciativas y avanzar con su programa político. Milei vinculó sus expectativas electorales con la posibilidad de consolidar el respaldo obtenido en las urnas y ampliar la capacidad de acción de su espacio.

Otro de los ejes de la entrevista fue la continuidad de Caputo en Economía. El Presidente rechazó las versiones que anticipaban una eventual salida del ministro y una posible llegada de Federico Sturzenegger para reemplazarlo. “Es un disparate total”, respondió al ser consultado sobre esa posibilidad.

Milei cuestionó la circulación de esas especulaciones en un momento en que Caputo debe mantener reuniones con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). A su entender, la difusión de rumores sobre el futuro del funcionario busca debilitar su posición en una instancia de negociación relevante para el Gobierno.

En ese contexto, el mandatario afirmó que el equipo económico continúa trabajando en la planificación de los próximos años. Mencionó la participación de Caputo, Sturzenegger y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en las conversaciones sobre las políticas que el oficialismo pretende desarrollar durante 2027 y el período posterior.

Durante la entrevista, Milei también se refirió a un trabajo académico elaborado junto con Demián Reidel, que, según explicó, contiene tres contribuciones vinculadas con el crecimiento económico. El Presidente señaló que el documento recibió observaciones de los economistas Xavier Sala-i-Martin y Philippe Aghion y que, luego de incorporar correcciones, sus autores planean presentarlo en universidades durante próximos viajes.

Con sus declaraciones, Milei buscó transmitir continuidad tanto en la conducción económica como en los objetivos políticos de La Libertad Avanza. Mientras ratificó su intención de buscar otro mandato presidencial, también defendió a uno de los principales integrantes de su equipo y dejó abierta la posibilidad de adaptar la agenda institucional para concretar la visita del Papa.