Martín Menem sostuvo que la sociedad volverá a elegir a Milei en 2027

Martín Menem confirmó que Javier Milei buscará la reelección presidencial en 2027.

El titular de Diputados consideró que las diferencias internas de La Libertad Avanza pueden contribuir al funcionamiento del espacio.

Menem señaló que Patricia Bullrich mantiene una mirada propia desde el comienzo y que Milei la aceptó.

El oficialismo buscará acuerdos electorales con gobernadores que compartan sus principales lineamientos económicos.

El dirigente respaldó la eliminación de las PASO porque considera que las internas partidarias no deben financiarse con recursos públicos.

Menem defendió la gestión de Milei y mencionó la inflación, la pobreza y las perspectivas de crecimiento entre los ejes del balance oficialista.

La estrategia electoral de La Libertad Avanza para 2027 estará vinculada con la continuidad del programa económico del Gobierno y la construcción de acuerdos políticos basados en coincidencias ideológicas. Así lo planteó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien ratificó que Javier Milei buscará un segundo mandato, relativizó las diferencias entre dirigentes oficialistas y respaldó la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“El presidente va por la reelección, va a ser el primer presidente no peronista reelecto de la vuelta a la democracia”, afirmó Menem durante una entrevista televisiva. El titular de Diputados sostuvo que el oficialismo trabaja para consolidar su presencia en todo el país y proyectar las políticas que comenzó a implementar desde diciembre de 2023 hacia un eventual nuevo período presidencial.

En relación con las diferencias entre integrantes del Gobierno y referentes de La Libertad Avanza, el dirigente riojano rechazó que los desacuerdos constituyan una amenaza para la cohesión del espacio. Como ejemplo, mencionó las distintas posiciones que mantienen Milei y la senadora nacional Patricia Bullrich, sobre quien señaló que “ha tenido su mirada propia desde el primer día, y Milei lo ha aceptado”.

Para Menem, la existencia de perspectivas diferentes sobre las decisiones políticas, parlamentarias y comunicacionales no implica necesariamente una disputa interna. Por el contrario, consideró que esos intercambios pueden contribuir al funcionamiento del equipo y a mejorar las definiciones estratégicas. En esa línea, insistió en que las diferencias forman parte de la dinámica de cualquier organización política y cuestionó las interpretaciones que las presentan como conflictos de mayor alcance.

Otro de los ejes de sus declaraciones fue la política de alianzas que el oficialismo pretende desarrollar con vistas a las elecciones presidenciales de 2027. Menem reconoció que La Libertad Avanza podría acelerar los acuerdos electorales si priorizara únicamente la conveniencia de sumar dirigentes y gobernadores. Sin embargo, advirtió que la ampliación de su base política debe apoyarse en compromisos programáticos que permitan sostener las alianzas más allá de una elección.

Entre las condiciones que consideró centrales mencionó la reducción de impuestos, la desregulación económica, la seguridad jurídica y la previsibilidad para la actividad privada. También cuestionó las tasas y cargas tributarias que, según su planteo, aplican algunas provincias y municipios y que pueden dificultar el desarrollo de las empresas.

De esta manera, el presidente de la Cámara baja vinculó la construcción política del oficialismo con la continuidad de las reformas económicas. La intención, de acuerdo con su exposición, es incorporar nuevos aliados sin abandonar los principales lineamientos del programa de Milei. La coincidencia sobre el rumbo económico funcionaría así como un criterio para definir qué acuerdos pueden avanzar y cuáles presentan diferencias difíciles de compatibilizar.

Menem también volvió a pronunciarse a favor de eliminar las PASO, al considerar que representan un gasto estatal innecesario para resolver disputas que corresponden a cada partido. “Es un gasto innecesario. Es querer cargar en la espalda del contribuyente la interna de cada partido”, sostuvo.

Desde esa perspectiva, cada fuerza política debería hacerse cargo de los mecanismos que utiliza para seleccionar a sus candidatos, en lugar de trasladar ese costo al Estado. El planteo forma parte de la agenda institucional que el oficialismo busca impulsar, aunque su concreción depende de la discusión legislativa y de los apoyos que pueda reunir.

En el plano económico, Menem defendió la gestión presidencial y mencionó la reducción de la pobreza y la indigencia, la desaceleración de la inflación y las perspectivas de crecimiento como elementos que, según su evaluación, deben ocupar un lugar central en el debate público.

“Nosotros competimos contra nosotros mismos. Nosotros tenemos que enfocarnos en nuestra gestión”, afirmó. Con esa definición, buscó establecer una prioridad para el oficialismo frente a la carrera electoral: concentrarse en los resultados de gobierno mientras avanza en la organización política para 2027.

Las declaraciones de Menem dejaron planteados los principales ejes de la estrategia oficialista: la búsqueda de la reelección de Milei, la defensa de la gestión económica, la construcción de alianzas con gobernadores sobre la base de coincidencias programáticas y el intento de eliminar las primarias obligatorias.